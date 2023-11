València celebra el III Foro Internacional 'Sostenibilidad e Innovación: Ciudades y Turismo 5.0'

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma internacional ConnectClean organiza el III Foro Internacional 'Sostenibilidad e Innovación: Ciudades y Turismo 5.0' los próximos 9 y 10 de noviembre en el Palacio de la Exposición de València, en colaboración con Las Naves y el apoyo de Valencia Activa.

ConnectClean es una plataforma online de networking en la que se agrupan los actores internacionales en materia de innovación, ecología y sostenibilidad.

Este evento reunirá a expertos en transformación sostenible del sector público y privado y se concibe como "un vivero de soluciones y encuentros para conocer en dos días los principales proyectos del territorio español relacionados con sostenibildiad, ciudades y turismo, pero también los de otros países que participaran en busca de nuevas oportunidades".

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha expresado "que los retos que se plantearán durante este foro son los retos a los que se enfrenta València en los próximos años.

"València fue elegida Capital Verde Europea 2024 y hemos puesto en marcha diversas acciones para convertirnos en una smart city de referencia y afrontar con seriedad la reducción de las emisiones de carbono, el cambio climático, la transición hacia una movilidad suave, la gestión e integración de los ciudadanos en las tomas de decisión de la ciudad, y la gestión de los recursos energéticos", asevera.

"En el foro tendrán protagonismo destacados proyectos institucionales cuyos objetivos sean mejorar la sostenibilidad en los territorios y generar los contactos adecuados para poner en valor las soluciones del sector privado que aportan una visión sistémica de la ciudad del mañana, inspiran y nos proyectan hacia el futuro de la transformación urbana".

Durante estos días se plantearán varios retos relacionados con la movilidad y transporte, energía, clima, medio ambiente, inclusión y gobernanza, y urbanismo.

Todas las actividades tienen como objetivo fomentar los intercambios entre los participantes, además de una sesión diseñada por el equipo de Capitalidad Verde Europea València 2024, del Ayuntamiento de Valencia, que permitirá a los participantes descubrir a través de una visita en autobús por què la ciudad del Turia ha sido reconocida para esta distinción.

En este foro participarán empresas relevantes como el banco Santander, Veolia, Hidraqua , Engie, ENVAC, Hello Watt, Synox, AS tech solutions, Smart to people, Buchanan,Typsa, Kunak, Pavapark, nespra, gealia , Aresar, Fibsen, Baukunst, Valua, Miivo y muchas otras empresas innovadoras que presentarán sus soluciones.

En la parte de instituciones públicas, se contará con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana, y varios ayuntamientos de la Comunidad Valenciana además de contar con la presencia de representantes del Gobierno Vasco, del Gobierno de Navarra y de mancomunidades gallegas.

Asimismo, habrá participación internacional por parte de varias ciudades francesas como Biarritz, Nimes, París, Córcega, Niza, y de otros países como Países Bajos y Finlandia.