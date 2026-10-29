València celebrará este viernes una junta de seguridad para coordinar el dispositivo ante posibles disturbios

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València celebrará este viernes una Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo previsto ante la posibilidad de que durante los próximos días tengan lugar en la capital disturbios similares a los ocurridos el pasado sábado en Barcelona o el lunes en Bilbao.

Así lo ha confirmado el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero (PP), en declaraciones a los medios este jueves tras participar en el minuto de silencio convocado por el consistorio con motivo del Día de Recuerdo a las Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

En este contexto, la alcaldesa de València, Mª José Catalá, remitió hace unos días una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reclamarle un refuerzo policial en la ciudad. Por su parte, la Delegación del Gobierno, tras una reunión mantenida con el Ayuntamiento, ya avanzó entonces que en el despliegue de seguridad se lleva trabajando desde hace días y será "proporcionado" a las circunstancias.

Por su parte, Juan Carlos Caballero ha asegurado este jueves que por parte de la Policía Local y la Policía Nacional "se está ya trabajando para incrementar todo lo que es más efectivo y todas las medidas que se han de tomar para evitar que pasado mañana pueda pasar algo". "Desde luego, la alcaldesa tiene mucha preocupación en este tema y lo ha demandado al ministro Marlaska", ha apuntado.

En todo caso, ha garantizado que, por parte del Ayuntamiento de València, el Gobierno de España tendrá "toda la colaboración, toda la ayuda y toda la lealtad institucional", con el fin de que la convocatoria de posibles disturbios quede en "lo mínimo posible" y se actúe "contra aquellas personas que quieren quemar las calles, que quieren asaltar comercios y que son ya presuntos delincuentes".

De hecho, agentes de la Policía Nacional detuvieron este miércoles en València a un menor de 17 años acusado de hacer llamamientos, a través de aplicaciones de mensajería instantánea para realizar saqueos en comercios y actos de pillajes el sábado 31 de octubre. El menor habría creado grupos en dos aplicaciones de mensajería en los que hacía un llamamiento a realizar saqueos y actos de pillaje en comercios. Uno de ellos tenía hasta 400 seguidores.

Las investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional sobre los canales de comunicación en aplicaciones de mensajería instantánea, creados a comienzo de esta semana, bajo el nombre 'Blocus Vlc', han permitido identificar y detener al creador de los mismos, el menor de 17 años.

También dirigía, daba órdenes e indicaciones al resto de componentes, informándoles de la fecha y hora de los asaltos e incitando al resto a que publicitasen el grupo en redes sociales a fin de que se uniese más gente al grupo. En estos grupos incluso planeaban cómo debían hacerse los saqueos de los comercios, explicaban el 'modus operandi' a utilizar e instigaban a provocar incendios para distraer a la policía mientras los cometían.

"ESTO NO SE ARREGLA CON CONFRONTACIÓN"

Por su parte, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha hecho alusión a la "situación de inseguridad que estamos viviendo en las calles" a raíz de la convocatoria por redes sociales "de gente muy vinculada a jóvenes para fomentar la violencia". "Esto se ha de parar con seguridad por parte de las instituciones, y no poniendo policías en la calle, sino mirando cuál es la base de lo que está pasando", ha argumentado.

En este punto, ha mencionado la acampada por la vivienda de la plaza del Ayuntamiento, "que lleva más de un mes pidiendo diálogo para resolver su situación", mientras la alcaldesa María José Catalá "no se digna a bajar a hablar y dialogar con ellos y a encontrar soluciones". "Esto no se arregla con confrontación, se arregla arremangándose y poniendo valentía, que es lo que nos reclama la ciudadanía", ha argumentado.

Y ha reflexionado: "Aquí tenemos muchas personas jóvenes que se están manifestando de manera pacífica, que están pidiendo diálogo de manera pacífica y no se las ve. Yo le pediría a toda la gente que tiene capacidad de amplificar que le dé voz a esta gente y no tanta a cuatro que están intentando dar unas imágenes de la gente joven que no es correcta". "Confiamos en esta gente, sabemos que ellos son el presente y el futuro y apostamos por ellos", ha remarcado Papi Robles sobre los acampados por la vivienda.