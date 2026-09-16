València cierra este jueves los colegios en las pedanías del sur y Elche suspende la actividad docente por la alerta

Archivo - Imagen de archivo de un aula. - GVA EDUCACIÓ - Archivo

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) de València ha acordado esta noche el cierre para este jueves de los centros escolares de las pedanías sur debido a la alertas naranjas por lluvias que se mantienen activadas para el litoral sur y ser zona limítrofe con ella, según informa el Ayuntamiento en su cuenta de X.

La alcaldesa de València, en esta misma red social, ha señalado que, tras la reunión del Cecopal, han adoptado "las medidas correspondientes atendiendo a las alertas activadas para mañana".

También la localidad alicantina de Elche ha acordado suspender este jueves la actividad docente y las actividades al aire libre ante la alerta naranja por lluvias y tormentas establecida por la Generalitat Valenciana.

El decreto de Alcaldía establece la suspensión de la actividad docente, el cierre de parques y huertos y la suspensión de las actividades deportivas y recreativas al aire libre hasta las 15:00 horas. También permanecerá cerrado el mercadillo de venta no sedentaria del Cementerio Nuestra Señora de la Asunción.