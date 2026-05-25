València contrata el proyecto de rehabilitación de las fachadas de la Casa Museo Benlliure

Casa Museu Benlliure - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha adjudicado recientemente el contrato menor para la redacción del proyecto de intervención y rehabilitación de las fachadas de la Casa Museo José Benlliure, un paso previo necesario para planificar la restauración del conjunto y para preservar los valores patrimoniales de museo municipal situado en la calle Blanqueries.

El contrato ha sido adjudicado a Hidalgo Mora Arquitectura SLP por un importe total de 18.029 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo estimado de diez semanas desde la notificación de la adjudicación, realizada por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, por delegación de la Junta de Gobierno Local, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La actuación se centrará en la fachada principal, la trasera y en la correspondiente al pabellón de pintura y estudio del artista, en el patio de la casa museo, y servirá de base para la futura contratación de la ejecución de los trabajos de rehabilitación, "impulsados por el Ayuntamiento para sanear y eliminar las patologías existentes, con total respeto a los elementos patrimoniales".

"Con esta adjudicación, damos continuidad a los trabajos preparatorios para la rehabilitación de las fachadas del conjunto, una actuación orientada a mejorar la conservación del inmueble y a proteger los elementos arquitectónicos y decorativos que forman parte de su identidad histórica y artística", ha indicado el concejal.

La Casa Museo José Benlliure se encuentra en el ámbito del Plan Especial de Protección (PEP) Ciutat Vella, cuenta con protección parcial, según su ficha de catálogo, y forma parte del entorno de protección del Bien de Interés Cultural (BIC) del Convento del Carmen y de la Iglesia de Santa Cruz.

Por lo que respecta al documento técnico adjudicado, deberá incluir un "examen detallado" de los elementos constructivos y decorativos de las fachadas, la elaboración de un mapa de daños mediante ortofoto, una tabla sintética de patologías y elementos críticos, catas murarias y análisis de color conforme a la carta de color del PEP Ciutat Vella, así como una propuesta de intervención, especificación de materiales, presupuesto estimativo, seguridad y salud, gestión de residuos y los anexos necesarios para cada fase.

La intervención se plantea en tres fases diferenciadas, una por cada fachada, de manera que cada una cuente con presupuesto y cronograma propios. El proyecto también deberá valorar los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos, catas, ensayos y análisis.