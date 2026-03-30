València Cuina Oberta bate su récord de restaurantes, hasta 75, con 8 estrellas Michelin y 12 incorporaciones

Vuelve València Cuina Oberta con récord de restaurantes participantes, estrellas Michelin y nuevas incorporaciones - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

València Cuina Oberta vuelve del 9 al 19 de abril con un récord de participación: 75 restaurantes, entre ellos ocho con estrella Michelin y 12 nuevas incorporaciones. Además de menús especiales, habrá 17 experiencias para "saborear València más allá del plato", como catas de vino y talleres de coctelería, horchata, panes de masa madre y cocina internacional.

Durante 11 días, el festival invitará a disfrutar de la gastronomía de proximidad y de calidad a través de menús especiales y experiencias únicas que celebran lo mejor de la cocina valenciana, avanza el Ayuntamiento de València.

Esta edición contará con la participación de Flores Raras, La Salita, Fraula, Riff, Lienzo, Fierro, Arrels y Simposio, lo que supondrá "más estrellas Michelin que nunca". También destacan las 12 incorporaciones de restaurantes, todas "muy apetecibles": Al Grano, Fraula, Maestro Bar, Maravella, Noble, Trencabeach y Vlue Salamanca, así como las experiencias que propondrán Alegal, Mengem, Serralunga, Valencia Club Cocina y La Oficina.

La presentación de la nueva edición se ha celebrado este lunes en el restaurante Barecito, con participación de la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero.

Llobet ha destacado la importancia de València Cuina Oberta en el modelo gastronómico de la ciudad: "Es una oportunidad única para poner en valor la riqueza local, con un enfoque muy claro en la sostenibilidad y en la identidad mediterránea de València. Este festival gira en torno a la Despensa del Mediterráneo, garantizando que los menús se elaboran con productos autóctonos y de kilómetro 0, porque la gastronomía valenciana empieza mucho antes de que el plato llegue a la mesa: nace en la tierra, en la huerta, en el mar y en las manos de quienes trabajan estos productos. Cuina Oberta nos recuerda exactamente eso, nuestra identidad en cada bocado".

El secretario autonómico de Turismo ha resaltado esta iniciativa como "una auténtica herramienta de promoción turística y de puesta en valor de nuestra identidad", subrayando que la gastronomía es "cultura, tradición, innovación y, sobre todo, experiencia". Además, Camarero ha incidido en que eventos como València Cuina Oberta permiten "acercar la excelencia al conjunto de la ciudadanía y de quienes nos visitan, democratizando el acceso a la alta cocina y mostrando el enorme talento de nuestros chefs y profesionales".

EXPERIENCIAS

Junto a los menús, València Cuina Oberta propondrá 17 experiencias únicas organizadas por 14 restaurantes, pensadas para "disfrutar más allá del plato". Los comensales podrán participar en catas de vino, clases magistrales de coctelería, talleres de elaboración de horchata o panes de masa madre, descubrir cocinas internacionales o aprender los secretos de pinchos y chuletas a la brasa.

Cada actividad ofrecerá una forma diferente de conectar con la gastronomía valenciana y "vivirla de manera activa y divertida". Ya se pueden reservar tanto las experiencias como los menús exclusivos de 75 de los mejores restaurantes de València, que ya están disponibles a través de la web de València Cuina Oberta.