València impulsa una campaña para pedir que no se dé de comer a las palomas: "No alimentes el problema'

Imagen de la campaña impulsada por el Ayuntamiento de València para pedir a los ciudadanos que no den de comer a las palomas con el fin de evitar la sobrepoblación y lograr el equilibrio ecológico. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha impulsado una campaña para pedir a la ciudadanía que no dé de comer a las palomas que hay en la ciudad, con el fin de evitar una sobrepoblación de esta especie y para tener un equilibrio ecológico. La iniciativa, presentada este miércoles, se desarrollará bajo el lema 'No alimentes el problema' y pretende concienciar sobre las consecuencias negativas que tiene dar de comer a estos animales sin el adecuado control.

La campaña pide a los ciudadanos que ayuden al consistorio para que las palomas se alimenten del "pienso esterilizante" que se les proporciona desde los servicios municipales "en zonas controladas" y para que aniden en palomares "seguros y limpios". Desde el consistorio, que cifra en 32.197 las palomas que habitan en la capital valenciana según el censo de 2025, se ha recordado que dar de comer a estos animales está prohibido y sancionado con multas de entre 750 y 3.000 euros, como se recoge la nueva ordenanza de limpieza.

Así lo ha indicado el portavoz del gobierno local y edil de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer esta "importante" campaña y precisar que "una de las principales quejas" que recibe el consistorio es "por la sobrepoblación de palomas". El concejal ha insistido en la necesidad de mantener y "garantizar" el "equilibrio ecológico de la avifauna urbana", para que pueda "vivir en sintonía" en la ciudad y para evitar la "presión" que genera en determinados "puntos calientes".

"Cuando hay un desequilibrio, cuando hay una sobrepoblación de palomas es cuando vienen los problemas. Puede haber problemas de salud pública porque pueden contagiar enfermedades; en el equilibrio ecológico porque desplazan a otras aves; puede haber proliferación de plagas, y pueden también generar molestias a los vecinos", ha expuesto.

Por ello, Caballero ha remarcado el papel que en este ámbito tiene la "estrategia integral" que desde el Ayuntamiento se desarrolla "en toda la ciudad" para mantener ese control y para llevar a cabo acciones como la ubicación de los puntos de alimentación con piensos esterilizantes a los lugares "más idóneos" y como el incremento de palomares ecológicos o la intensificación de la limpieza.

"UNA ACCIÓN QUE PUEDE PARECER MUY TIERNA"

Respecto a la alimentación sin control de las palomas por parte de la ciudadanía, Juan Carlos Caballero ha subrayado que "una acción que puede parecer muy tierna, la de dar alimentos a las palomas, lo que está haciendo es contribuir al problema, a hacer crecer la sobrepoblación o a contribuir a la proliferación de plagas".

"Necesitamos llegar a un equilibrio ecológico y hacerlo de la mano de la ciudadanía", ha insistido, además de advertir también de las consecuencias que la presencia de palomas sin control puede tener sobre el patrimonio urbano" porque sus excrementos deterioran fachadas, monumentos, mobiliario urbano, desagües y canalones. Ha remarcado que esto último "supone daños materiales y costes añadidos para todos".

"Alimentar a las palomas no es mejorar la salud de las palomas ni mejorar la ciudad de València, es exactamente lo contrario", ha agregado Caballero, que ha aludido también a "los problemas de problemas de convivencia" que se pueden dar en plazas, calles, jardines y edificios". El edil ha aseverado además que "está científicamente probado que darle alimento humano a las palomas empeora su situación, empeora la salud de las palomas y puede generar problemas también de salud pública".

ESTE FIN DE SEMANA

La campaña 'No alimentes el problema' comenzará el próximo fin de semana a través de las redes sociales y del mobiliario urbano de València, además de difundirse en los medios de comunicación.

El titular de Bienestar Animal ha afirmado que esta es una propuesta que "apela a la responsabilidad compartida" de "todos", tanto del consistorio como de la ciudadanía.

Caballero ha comentado que el gobierno municipal está trabajando "con medidas de control éticas y planificadas, como los palomares, que ofrecen refugio en zonas seguras y limpias y permiten realizar controles sanitarios y de natalidad". A esto se suma el uso de piensos esterilizantes en zonas controladas, un seguimiento técnico y revisiones periódicas.

El edil ha apuntado que además se trabaja con los servicios de Alumbrado y Cultura-Patrimonio para habilitar sistemas de protección y de disuasión en los edificios más expuestos al riesgo de sobrepoblación y en las farolas y sistemas de alumbrado.

Desde el Ayuntamiento se anima también a la ciudadanía a colaborar con los servicios municipales informando de la presencia de grandes concentraciones de palomas en cualquier lugar o de puntos donde se observe un problema.

10,2 PALOMAS POR HECTÁREA

Caballero ha presentado la campaña junto a un representante de la empresa de control de plagas Lokímica, quien ha explicado que la media de presencia de palomas en la ciudad para garantizar un equilibrio en la avifauna urbana es de 10,2 palomas por hectárea. En estos momentos, la media en València es de 11 palomas por hectárea, "por lo que tenemos margen de mejora", ha subrayado el concejal.

Los datos del primer trimestre de 2026 indican que la población de palomas ha pasado de 35.564 ejemplares a los 32.197 citados. "Esto nos confirma que la estrategia empieza a dar resultados, con un descenso que supone un cambio de tendencia respecto a años anteriores, en los que la población había crecido exponencialmente: se había pasado de 22.000 palomas en 2021 a casi 36.000 en 2024", ha detallado Caballero.

"Los datos muestran que estamos en el camino correcto al combinar todas las acciones de control ético posibles: intensificación del pienso esterilizante en puntos estratégicos, reubicación de dispensadores, retirada de nidos y limpieza en espacios públicos, elementos disuasorios, capturas y reubicaciones bajo criterios de bienestar animal, así como requerimientos a particulares para evitar que determinados inmuebles se conviertan en palomares improvisados", ha manifestado Juan Carlos Caballero (PP).

Asimismo, ha concretado que las acciones se han centrado en barrios y espacios públicos con mayores concentraciones de palomas como mercados, plazas, polideportivos en Nazaret, Distrito Marítimo o Patraix principalmente

"ABANDONO"

Desde la oposición en el consistorio, la edil de Compromís Gloria Tello ha afirmado que la actuación del actual gobierno municipal supone el "abandono de los métodos de control" puesto en marcha por el anterior, además de apuntar que "los resultados no han tardado en corroborarlo" con "un incremento desbordado de palomas" y con "molestias al vecindario".

Tello ha destacado que el número de ejemplares haya "aumentado hasta superar los 32.000, frente a los 21.000 en que se cifraban en 2021 en los informes técnicos". "Ese es el resultado de la gestión del gobierno" actual --de PP y Vox--, que "lo único que ha hecho estos últimos tres años ha sido suprimir puntos de distribución de pienso esterilizando y redistribuir otros sin ninguna medida nueva además de la captura de ejemplares, que ya se ha demostrado completamente ineficaz".