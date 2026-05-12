València impulsa la gestión inteligente del agua frente a fenómenos climáticos extremos con un proyecto europeo

Proyecto europeo GEO4WATER - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la estrategia València Innovation Capital, impulsa "soluciones innovadoras para afrontar los retos climáticos y mejorar la resiliencia urbana" mediante su participación en el proyecto europeo Geo4Water (Geodata Space for Smart Water Monitoring & Response from Extreme Weather).

El proyecto ha celebrado esta semana su reunión anual en el marco de la Data Week 2026, celebrado en Oslo, donde se han presentado los avances de los distintos pilotos europeos que integran el proyecto, entre ellos el caso de uso desarrollado en València.

La Data Week 2026, es el encuentro anual de la comunidad europea de investigación e innovación en Datos e Inteligencia Artifical, donde los principales actores del ecosistema innovador comparten conocimiento, construyen colaboraciones y alinean sus intereses y proyectos con las políticas europeas. Geo4Water participó como ponente en el encuentro presentando su enfoque innovador para transformar la gestión urbana del agua frente al cambio climático.

Esta iniciativa permite utilizar datos geoespaciales, ambientales y meteorológicos integrados para ayudar a las ciudades a predecir, monitorizar y responder a los desafíos relacionados con el agua. Todo ello a través de un Espacio Europeo de Datos compartido e interoperable.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha destacado que "proyectos europeos como Geo4Water permiten a València "anticiparse a los efectos del cambio climático utilizando inteligencia de datos, tecnología y colaboración europea para mejorar la gestión de recursos esenciales como el agua".

La edil señala, en un comunicado, que "la innovación aplicada a la sostenibilidad urbana es una prioridad para València Innovation Capital, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones, proteger nuestros ecosistemas y reforzar la resiliencia de la ciudad frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos".

Asimismo, ha subrayado que "la participación de València en iniciativas europeas como Geo4Water consolida el posicionamiento de la ciudad como referente en innovación urbana y en el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto real en la vida de las personas".

EMBALSES, CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD Y ALBUFERA

El piloto valenciano tiene como objetivo analizar y detectar cómo los fenómenos climáticos extremos, especialmente las olas de calor y los episodios de lluvias intensas, afectan al consumo urbano de agua, al estado de los embalses que abastecen a la ciudad y a ecosistemas estratégicos como l'Albufera.

En concreto, el proyecto estudia el comportamiento del agua inyectada en seis barrios de la ciudad, así como la evolución de los niveles de los embalses de Tous y Benagéber, vinculados a los ríos Júcar y Turia respectivamente, además del nivel hídrico de l'Albufera, uno de los espacios naturales más sensibles del territorio valenciano.

La iniciativa combina datos geoespaciales, inteligencia climática y tecnologías avanzadas de análisis predictivo para anticipar escenarios de estrés hídrico y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante eventos meteorológicos extremos.

Entre los principales objetivos del piloto se encuentran la predicción del consumo urbano de agua durante episodios de calor extremo o lluvias intensas, la mejora de la resiliencia hídrica de València en situaciones de emergencia y la comprensión de las interdependencias entre clima, consumo urbano y estado de los ecosistemas.

Para ello, Geo4Water integra información procedente de la plataforma VLCi Smart Data y del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar (SAIH-CHJ), incorporando variables como temperatura ambiente, pluviometría, caudal de agua inyectada, niveles de embalses y evolución hídrica de l'Albufera.

El sistema permite identificar eventos climáticos extremos mediante distintos umbrales, como temperaturas superiores a 32 o 35 grados durante varios días consecutivos, noches tropicales o episodios de lluvias torrenciales asociados a danas. A partir de ahí, el proyecto analiza cómo estas situaciones alteran los patrones de consumo de agua en los distintos barrios y su impacto sobre las reservas hídricas y los ecosistemas naturales.

Además, desarrolla modelos predictivos capaces de estimar variaciones futuras en la demanda de agua. Entre los escenarios planteados se incluyen aumentos significativos del consumo urbano durante olas de calor o descensos temporales asociados a episodios intensos de lluvia.

El piloto de València forma parte de una red europea de casos de uso que también se están desarrollando en San Javier, Oslo y Donegal, territorios que trabajan conjuntamente para diseñar herramientas innovadoras de monitorización hídrica y adaptación climática basadas en datos.

El proyecto desarrollado en València complementa los pilotos de Oslo, destinado a la identificación y seguimiento de contaminantes en el fiordo cercano a la capital noruega, y de Donegal, que permite mapear y dar seguimiento a infraestructuras sensibles frente a lluvias torrenciales e inundaciones.