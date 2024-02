València Innovation Capital generará 100 millones de euros en los próximos tres años

La Harinera albergará dos de los siete consorcios europeos de infraestructuras digitales



VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que València Innovation Capital generará una inversión en los próximos tres años superior a los 100 millones gracias a la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas.

Catalá ha realizado estas declaraciones durante la visita al complejo de La Harinera del Grau, que ha supuesto unos 8 millones de euros entre todo la habilitación. El diseño del proyecto que se quería poner en marcha comenzó en 2014, las obras han durado unos 3 años y en 7 meses se le ha dotado de contenido, la parte "más ambiciosa".

El resultado, ha resaltado, no es solo que se inaugurar una infraestructura centenaria rehabilitada --que acogía a la antigua Harinera de El Grao, construida en 1923--, sino que se abre con dos de los siete consorcios europeos de infraestructuras digitales. Además, ha resaltado que la estrategia municipal en innovación "impulsará más de 50 programas de los que se beneficiarán más de mil empresas emergentes" con el objetivo de generar empleo de "calidad y de alta cualificación en València". "Queremos convertirno en el gran polo tecnológico e innovador del Meditaerraneo", ha destacado.

El primero de los dos de los siete consorcios europeos de infraestructuras digitales que impulsa la Unión Europea que s einstarán en València es el de Infraestructuras Digitales Gemelos Digitales y Citiverso, en el que participan ocho países y que permitirá crear un gemelo digital de ciudad. Su objetivo es emplear información en tiempo real, analítica de datos avanzada y manejo de escenarios de simulación para testear las políticas públicas.

El segundo es el Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales sobre Imagen para Tratamiento de Cáncer, la infraestructura que se convertirá en Consorcio Digital Europeo de Salud. El Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe lidera esta iniciativa, en la que participan 14 países y que es un hito dentro del Plan Europeo de la Lucha contra el Cáncer.

Así, desde aquí "se dirigirá la estrategia de investigación y transferencia de soluciones a los pacientes en beneficio de diagnósticos más precisos y tratamientos más adecuados, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento". Junto a esta infraestructura se ubicará también la Fundación Imaging, la entidad valenciana de ámbito nacional que creará el primer ecosistema para avanzar en el desarrollo de la imagen médica y la inteligencia artificial para dar respuesta a una medicina de precisión y personalizada.

Catalá ha resaltado que la estrategia de innovación del Ayuntamiento de València se enmarca dentro de la estrategia urbana de la Valencia Innovadora, "una estrategia integral que aspira a transformar nuestra ciudad, nuestra economía y nuestra sociedad desde la innovación y el conocimiento". De este modo, València Innovation Capital pondrá en valor el distrito innovador de la ciudad, formado por el conjunto de La Marina, la zona universitaria y el complejo formado por La Harinera y Las Naves.

"Un ejemplo real, además, de colaboración público-privada, en el que el Ayuntamiento trabajará de la mano del ecosistema innovador, representado por Startup València, y todos los agentes que lo componen", ha indicado Catalá. En este sentido, esta colaboración se dividirá en siete áreas estratégicas: Sostenibilidad, Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar, Industria del videojuego y del entretenimiento, Diversidad, Ciudad inteligente y GovTech, y Turismo innovador y sostenible.

INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO

La Harinera va a albergar València Game City, un programa de innovación que "refuerza nuestro liderazgo en la industria de los videojuegos y de los eSports", un sector "clave" y "generador de nuevos modelos de negocio y empleo". Para ello, se irá de la mano de la Universitat Politècnica, con la puesta en marcha de la Cátedra de eSports y Active Gaming.

Por su parte, el Banco Asiático de Desarrollo, que planea reforzar sus capacidades de IT en Europa, ubicará temporalmente recursos especializados en La Harinera dentro del Hub de InnEurope con la finalidad de conectar con el ecosistema de innovación europeo.

Del mismo modo, ha anunciado "una novedad regulatoria sin precedentes, Sandbox Urbano, un instrumento muy demandando por el propio sector". Así, València será una de las primeras ciudades del mundo que ofrezca espacios públicos y eventos para que el ecosistema innovador pueda testear sus proyectos de innovación en entornos reales, de forma que sus productos lleguen con éxito al mercado. "La innovación va a encontrar en València el mejor espacio para crecer", ha insistido la alcaldesa en su visita al complejo, acompañada por representantes de la Generalitat y de entidades empresariales, universitarias y del sector emprendedor local.

INSTALACIONES DE LA HARINERA

El edificio de La Harinera se sitúa en el centro neurálgico del hub tecnológico y emprendedor que crece en el Grau. Este es un espacio aprobado como laboratorio urbano en la Red Europea de Living Labs, donde se va a trabajar con 40 países y surge con la vocación de ser catalizador de uno de los ecosistemas de innovación y empresas emergentes más potentes de España y de Europa.

Así, junto con Las Naves reúne 10.000 metros cuadrados de conocimiento, tecnología y creatividad, que serán el epicentro del que está en disposición de ser el mayor polo innovador del Mediterráneo. En la planta baja de La Harinera se ubicará la Asociación Valenciana de Startups. Además, se dará entrada a las entidades y proyectos que han sido beneficiarios del programa Pre-seed. Aquí se alojarán los programas València Game City y Ciberseguridad.

En la primera planta está instalado el programa Center for Digital Technology and Management (CDTM), que ha salido por primera vez de Múnich para iniciar su expansión por Europa. Nacido en 1998, está dedicado a la tecnología y el emprendimiento y surgió de una colaboración entre el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge y la Technical University of Munich.

Esta zona acoge los principales proyectos asociados a los retos de la ciudad, que se plasman a través de proyectos reales donde el sentido de la cooperación público-privada alcanza el mayor nivel de cooperación. Esto supone la gestión del proyecto CitCom.ai, que desplegará en la ciudad el TEF como Nodo Sur de Europa de computación en Inteligencia Artificial, y la cooperación de todo el consorcio local.

También se ha instalado Invest in Valencia, la oficina del Ayuntamiento de València y la Cámara de Comercio para atraer inversiones. Invest In Valencia gestionará los programas de Softlanding para empresas internacionales que llegan a València y contactan, a través de este edificio, tanto con los agentes del Ayuntamiento como con el ecosistema local.