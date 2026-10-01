València Inspira Diseño 2026 supera sus previsiones y crece más del 20% respecto a la última convocatoria conjunta

València Inspira Diseño 2026 - FERIA VALENCIA

VALENCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

València Inspira Diseño 2026 cierra este jueves sus puertas en Feria Valencia con unas cifras totales de visitantes durante los cuatro días que a mediodía alcanzaban las 54.388 visitas de profesionales, lo que supone un crecimiento estimado del 21% respecto a la convocatoria de 2024, última edición en la que confluyeron las ferias las ferias vinculadas al mueble, la decoración, la iluminación, el textil y el equipamiento para la cocina.

La cita está transcurriendo con "relativa normalidad" y la feria cerrará sus puertas a las 17.00 horas, según ha informado Feria Valencia en un comunicado.

De un primer análisis de los datos destaca la consolidación en las estadísticas de visitantes de los compradores internacionales, que ya suponen el 15% del total de visitantes y que en esta edición han llegado principalmente de Portugal, Francia, Italia, México, USA, Alemania, Países Bajos, Marruecos, Polonia, Reino Unido y Bélgica.

Además, en cuanto al perfil global de los profesionales (nacionales e internacionales) que han visitado este año la iniciativa 'València Inspira Diseño', el colectivo mayoritario ya es el de decoradores - interioristas, con un 22'6% del total, seguido de las tiendas con un 17'9%, diseñadores con un 11'6%, agentes comerciales con un 10'2%, arquitectos con un 9'5% y gran distribución y grupos de compra con un 7'8%.

VALORACIÓN EMPRESARIAL MUY POSITIVA

Los presidentes de los diferentes Comités Organizadores han coincidido en valorar muy positivamente el desarrollo de una edición que ha reunido en un mismo escaparate a los principales sectores del hábitat y que ha generado una elevada actividad comercial durante sus cuatro jornadas.

El presidente del Comité Organizador de Feria Hábitat València, Vicente Pons, ha destacado que "esta edición confirma la fortaleza del sector del mueble, el interiorismo y la decoración y, sobre todo, la calidad del visitante profesional". "La integración de los sectores permite ofrecer una visión mucho más completa y atractiva del hábitat", ha asegurado.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de Textilhogar, José Ramón Revert, ha señalado que "el textil hogar ha encontrado en esta convocatoria un marco especialmente favorable para mostrar todo su potencial".

Desde Espacio Cocina SICI, su presidente, Félix Bernad, presidente asimismo de la asociación AMC, ha destacado que "la elevada afluencia registrada durante estos días y el importante número de novedades e innovaciones presentadas por las empresas confirman el dinamismo de un sector que encuentra en esta convocatoria un escaparate de referencia para presentar producto, generar negocio y establecer nuevas relaciones comerciales".

Finalmente, el presidente de la asociación sectorial del baño ASEBAN, Ángel Mínguez, ha valorado que "la integración de los diferentes sectores ha sido uno de los grandes aciertos de esta convocatoria. Para el ámbito del baño estar en la nueva iniciativa 360 by Cevisama supone compartir espacio con profesionales que intervienen directamente en el desarrollo de proyectos de arquitectura, interiorismo, hospitality, contract y retail. La calidad y el perfil del visitante, junto con el flujo de negocio registrado durante estos días, confirman el interés de este formato y las oportunidades que genera para las empresas".

En conjunto, los cuatro representantes han coincidido en destacar el alto nivel profesional de los visitantes, la presencia de compradores nacionales e internacionales y la capacidad de València Inspira Diseño para reunir en un mismo espacio a una amplia comunidad profesional vinculada al diseño, la arquitectura y el equipamiento de espacios, desde interioristas y decoradores hasta arquitectos, profesionales del contract, hospitality y retail.

EL CONTRACT HOTELERO ABORDA LOS RETOS DEL SECTOR

Uno de los principales focos de la última jornada de València Inspira Diseño ha estado en el Foro Hotel Hábitat, que ha acogido una jornada dedicada al presente y futuro del contract hotelero y residencial. El encuentro ha puesto sobre la mesa cuestiones como la innovación, la industrialización, los nuevos hábitos de consumo turístico y las nuevas formas de habitar, con la participación de profesionales vinculados a la arquitectura, el diseño, la promoción, la fabricación y la gestión hotelera.

La jornada ha contado con la presentación de distintos proyectos hoteleros a cargo de Aleix Bieto, de Bieto Studio; Juan Vicente Poveda, de Triar Arquitectura; Alberto Amorós, de Huma Arquitectura; Vicent Morant, de Gómez Vázquez Internacional; y Santiago de Taranco, de Alberta Norweg. Sus intervenciones han permitido abordar desde diferentes perspectivas cómo están evolucionando los proyectos hoteleros y residenciales y qué papel están adquiriendo el diseño, la arquitectura y la industrialización en esta transformación.

El programa se ha completado con una mesa redonda que ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la cadena de valor. Vicente Gregori, de Altix, ha aportado la perspectiva de la integración; Agustín Marí, de Vivood, la vinculada al diseño y la gestión hotelera; Juan Vicente Marín, de Terraneum, la del fabricante de viviendas; Iván Cervantes, de Ogar Hotels/Anro, la de la propiedad hotelera; y Raquel Sajuan, del estudio de interiorismo del mismo nombre. El debate, moderado por Rubén Pons, ha permitido poner en común las necesidades y oportunidades que plantea la transformación del sector.