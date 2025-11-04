València se presenta en el World Travel Market de Londres como un destino "imprescindible del Mediterráneo"

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

València participa desde este martes y hasta el próximo jueves, 6 de noviembre, en el World Travel Market de Londres, una de las citas más relevantes del calendario turístico profesional internacional, para dar a conocer las novedades de la ciudad y reforzar su liderazgo "como destino urbano sostenible y accesible imprescindible del Mediterráneo".

Así lo ha señalado la concejala de Turismo y presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet, quien encabeza la delegación valenciana, con una agenda de entrevistas, reuniones y encuentros con medios, turoperadores y otros agentes estratégicos, en una edición marcada por la sostenibilidad, la innovación y la gestión inteligente del turismo, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Queremos trasladar al sector internacional las grandes novedades de la ciudad y también un mensaje claro: València gestiona su turismo con inteligencia, con planificación y con datos, para mantener el equilibrio entre un turismo rentable y que preserve el estilo de vida de los residentes", ha señalado Llobet.

"Nuestro modelo sitúa al ciudadano en el centro, protege la calidad de vida y la autenticidad de nuestras calles y barrios, y busca un crecimiento turístico que mantenga el espíritu mediterráneo, amable y hospitalario que define a València", ha añadido la delegada.

Durante estos días la concejala y el equipo de la Fundación mantendrán más de 20 citas con operadores y líneas aéreas como British Airways, EasyJet o Expedia; y entrevistas con medios de referencia como National Geographic Traveller, Wanderlust Magazine y Breaking Travel News, además de participar en una entrevista institucional en el centro de prensa de la feria, retransmitida por el canal oficial de WTM.

También está prevista una reunión con el consejero de Turismo de la Embajada de España en Londres, Manuel Butler, para tratar sobre los avances de València en accesibilidad turística, su candidatura al EU Access City Award y su posible próxima participación en la campaña Spain for All de Turespaña.

Además, la ciudad mostrará en una presentación de destino las novedades turísticas y culturales de la ciudad que marcarán el próximo año 2026, entre las que destacan el Tercer Año Jubilar del Santo Cáliz, la apertura del Museo Sorolla en el Palacio de las Comunicaciones, la consolidación del Roig Arena como espacio cultural y deportivo de referencia, y la celebración de los XII Gay Games, que convertirán a València en capital mundial del deporte, la diversidad y la inclusión.

Junto a estos hitos, se dará visibilidad a los nuevos proyectos de renaturalización urbana, la restauración integral de la Iglesia de los Santos Juanes y el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 del que València será uno de los grandes enclaves europeos de observación.

AVANCES EN ACCESIBILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Además, la Fundació Visit València aprovechará su participación en Londres para presentar los últimos avances del destino en accesibilidad y sostenibilidad, ejes fundamentales de su estrategia turística. Entre las iniciativas más innovadoras destacan el proyecto de pictogramas turísticos para personas con autismo, la creación de espacios 'Autism Friendly' como el Parque Gulliver, la plataforma digital de accesibilidad turística con más de 300 recursos validados, y la consolidación de rutas inclusivas con lectura fácil, lengua de signos y audiodescripción.

En materia medioambiental, València mostrará los resultados de su Plan de Acción Climática, el cálculo de la huella de carbono e hídrica del destino y el desarrollo de nuevas rutas verdes y espacios urbanos sostenibles. También presentará su Sistema de Inteligencia Turística y el Modelo de Intervención Turística frente a Emergencias Climáticas. (MITEC).

"La participación en el World Travel Market refuerza la proyección internacional de València y nuestra vocación de liderazgo entre los destinos que apuestan por un turismo más equilibrado, responsable y conectado con la vida local. Este modelo, que pone al ciudadano en el centro y se apoya en la gobernanza y en la innovación, consolida a València como una ciudad mediterránea moderna, resiliente, comprometida con el bienestar común y la preservación de su autenticidad", ha concluido Llobet.