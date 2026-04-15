València prevé superar el 81% de ocupación hotelera durante el fin de semana del Ironman 2026

Archivo - Varios turistas recorren València en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València encara el fin de semana del Ironman 2026 con una ocupación hotelera del 81,3 por ciento, según los datos del Sistema de Inteligencia Turística de la Fundación Visit València, Focus. "A una semana de la celebración de este evento, que tendrá lugar este domingo, 19 de abril, las previsiones mejoran los datos de 2025 y pueden incrementarse con las reservas de última hora", según ha señalado en un comunicado la concejala de Turismo, Paula Llobet.

La edil ha indicado que, en términos generales, los datos muestran una evolución "intermedia", con una demanda "más sólida" que en 2025. En los dos últimos años la ocupación ha experimentado incrementos de hasta 10 puntos porcentuales durante la última semana, "lo que permite anticipar una posible mejora de las cifras actuales conforme se acerque la fecha del evento", ha detallado.

En cuanto al precio medio, se sitúa en 179 euros por habitación y noche, una cifra superior a 2025 (154 euros) y muy similar a la de 2024, cuando el precio final fue de 177 euros. "Estos datos confirman una tendencia de recuperación del valor del destino, con tarifas que vuelven a situarse en buenos niveles", ha explicado la edil, quien ha destacado que estos resultados "se enmarcan en un arranque de año positivo en lo que a ocupación hotelera se refiere".

Según los datos de Focus, durante el primer trimestre de 2026, la ocupación hotelera se ha situado en el 72,7%, lo que supone un incremento de 2,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Por categorías, destacan especialmente los alojamientos de cinco estrellas, que registran el mejor comportamiento, con un crecimiento de seis puntos. Por zonas, la Ciutat de les Arts i les Ciències lidera la evolución, con un aumento del 5%. En cuanto a la rentabilidad, el precio medio diario se ha situado en 112,35 euros, un 2,6% más que en el primer trimestre de 2025.

RECUPERACIÓN POSTDANA

"Estos datos del primer trimestre nos permiten hablar de una recuperación respecto al año pasado, cuando algunos mercados todavía se vieron afectados por la dana en estos meses. Hoy vemos cómo la demanda vuelve a comportarse con normalidad y refuerza la tendencia positiva del destino", ha señalado Llobet.

A ello se suma el impacto en el conjunto del sector turístico: las ventas de servicios turísticos en la tienda online y en las oficinas de turismo de la Fundación Visit València han crecido un 11% respecto al mismo periodo del año anterior, "lo que evidencia la recuperación respecto al primer semestre de 2025 y su efecto positivo en el tejido empresarial de la ciudad", ha indicado la concejala.

Por lo que respecta a la Semana Santa, "la ciudad ha vuelto a demostrar su atractivo en estas fechas, con cifras que se aproximaron a un lleno técnico en los días principales". Según los datos de Focus, la ocupación media hotelera durante Jueves, Viernes y Sábado Santo alcanzaron el 96%.

"Este dato no solo mejora ampliamente las previsiones iniciales -que se situaban en un 75% a una semana del comienzo de las fiestas, según el sondeo previo de la Fundación-, sino que además consolida la tendencia positiva de los últimos años: en 2025 la ocupación fue del 94,5%, en 2024 del 94,4% y en 2023 del 94,1%", ha añadido Llobet.

"A pesar de unas previsiones iniciales más moderadas, la ocupación en Semana Santa en la ciudad ha sido excelente, alcanzando el 96%, en parte hemos contado como aliado con el buen tiempo, pero también con la oferta cultural y gastronómica, que son el mejor reclamo y nos posiciona como un destino muy atractivo y competitivo durante todo el año, especialmente en esta época", ha concluido la concejala de Turismo.