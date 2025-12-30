València recibirá 2026 con música, animación y unas campanadas infantiles protagonizadas por Gisela

Nochevieja en la Plaza del Ayuntamiento de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de València volverá a convertirse esta Nochevieja en un "gran punto" de encuentro para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 con una "completa programación" pensada para todos los públicos, que combina actividades familiares por la mañana, con campanadas infantiles protagonizadas por Gisela, y una gran fiesta musical por la noche.

La jornada empezará con las campanadas infantiles, que este año amplían su horario y se celebrarán de 10.30 a 13.00 horas, lo que permitirá que "más familias puedan sumarse a esta cita ya consolidada en el calendario festivo de la ciudad", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante toda la mañana, la plaza se llenará de ilusión con animación infantil, espectáculos de circo y diferentes espacios de ocio como photocalls, pintacaras y globoflexia. A las 12.00 horas, el reloj del Ayuntamiento marcará las doce campanadas para que los más pequeños y pequeñas puedan recibir simbólicamente el nuevo año junto con sus familias.

Como principal novedad, la artista Gisela pondrá voz y música al momento y convertirá las campanadas infantiles "en una experiencia única". La concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha señalado que este año han apostado para "dar más tiempo y más contenido a las campanadas infantiles para que las familias puedan disfrutar con calma de una programación pensada específicamente para los niños y niñas".

Por la noche, la plaza del Ayuntamiento acogerá la celebración de Nochevieja. El recinto se cerrará al público a partir de las 20.30 horas y el acceso se abrirá desde las 22.00 horas a través de los cinco puntos habilitados: Marqués de Sotelo, passeig de Russafa, Correus, Barcas y María Cristina.

En estos puntos de acceso se repartirán 10.000 vasos reciclables con el objetivo de evitar la entrada de envases de cristal y reforzar la seguridad durante la celebración. La música será protagonista desde el balcón del Ayuntamiento con la sesión del DJ valenciano Boccachico, que comenzará la fiesta con una propuesta cargada de ritmo.

El momento más esperado llegará a las 23.59 con el inicio de la cuenta atrás de las 12 campanadas y un gran espectáculo de música, luces y fuegos artificiales de la pirotecnia Vulcano. Al llegar el año nuevo, Pepino Marino tomará el relevo con una sesión festiva y desenfadada y Ele DJ será la encargada de cerrar musicalmente la noche con una cuidadosa mezcla de géneros que combinará pop y house.

Más de 10.000 palos de luces LED ayudarán a crear una "atmósfera festiva" en toda la plaza.

SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN

El acontecimiento tendrá un importante despliegue técnico y humano, coordinado por un equipo de 150 técnicos, con seis torres de sonido, más de 70 focos, pantallas de gran tamaño y efectos especiales como máquinas de humo y confeti.

El Ayuntamiento de València, en colaboración con el Área de Seguridad y Movilidad, ha diseñado un dispositivo especial que incluirá a la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, personal técnico municipal y un amplio operativo sanitario, con ambulancias UVI medicalizadas y SVB. Desde el consistorio se recomienda al público que utilice el transporte público para acudir a la fiesta de Nochevieja.