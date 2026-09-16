València refuerza la vigilancia ante la activación de la preemergencia hidrológica que afecta a las pedanías

Túnel inundado en València - POLICÍA LOCAL VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha reforzado la vigilancia y monitoriza el avance del episodio de fuertes lluvias en toda la ciudad tras la activación, por parte del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), de la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en zonas que pueden afectar a las pedanías.

Así lo ha señalado en varios mensajes en su cuenta de X la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha señalado que están "muy pendientes" de la evolución de la situación y ha pedido a la ciudadanía "mucha precaución" y que permanezcan atentos a los canales oficiales.

"Activamos las medidas previstas y reforzamos la coordinación de todos los servicios municipales ante la evolución de la situación", entre ellos, Policía Local de València y Bomberos municipales de València, señala el consistorio en su cuenta de X.

La Policía Local de València advierte asimismo en un mensaje en X que, como consecuencia de las lluvias, permanecen cerrados la mayoría de los túneles de València y del área metropolitana y ha pedido que se evite circular por túneles y zonas inundables, "máxima precaución" y que se sigan las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Carraixet-Calderona --que afecta a las pedanías del norte de València--, los barrancos Poyo-Saleta --a las del sur-- y Bajo Túria, en la provincia de Valencia, según ha informado el 112 CV en su cuenta de X.