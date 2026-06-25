Los valencianos que comparten vivienda destinaron el 19% de su salario al alquiler de una habitación en 2025

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El valenciano medio dedicó el 19 % de su sueldo bruto al pago del alquiler de una habitación en 2025, un punto porcentual menos de lo que se dedicó en 2024 (20%), según el estudio 'Relación de salarios y viviendas compartidas en 2025' basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En 2025, el precio de la vivienda en alquiler por habitaciones en la Comunitat Valenciana cerró con un incremento anual del 3,1% y situó el precio en diciembre en 441 euros/mes.

Por su parte, el salario bruto medio de las ofertas de empleo en la Comunitat Valenciana registrado por InfoJobs en 2025 fue de 27.429 euros (2.286 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas), por tanto, los valencianos dedicaron un 19% del sueldo al pago de una habitación de alquiler.

En ninguna de las tres provincias de la Comunitat Valenciana sus residentes destinaron más del 30% a alquilar una habitación en piso compartido. El orden de las provincias por esfuerzo es Castellón (19%), Alicante (16%) y Valencia (14%).

En Castellón el precio de las habitaciones en alquiler cerró 2025 con un incremento anual de 6,7% y situó el precio de diciembre en 465 euros/mes. El salario bruto medio en Castellón/Castelló registrado por InfoJobs en 2025 era de 29.219 euros (2.435 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas).

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha indicado que "compartir vivienda se ha convertido en la única vía que tienen muchos inquilinos para reducir el esfuerzo salarial y no sobrepasar el umbral recomendado del 30%".

Sin embargo, "implica renunciar a la intimidad, estabilidad y calidad de vida, además de retrasar proyectos vitales como emanciparse plenamente o formar una familia". Además, "esta fórmula ya no responde a una decisión puntual o vinculada a la juventud, sino que se está consolidando como una necesidad incluso entre trabajadores con empleo estable, reflejando hasta qué punto se ha agravado la crisis de accesibilidad a la vivienda", ha lamentado.

Por su parte, la directora de comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, ha añadido que "los salarios ofertados en InfoJobs continuaron creciendo en 2025 y alcanzaron una media de 27.336 euros brutos anuales. Sin embargo, este avance no está siendo suficiente para compensar el elevado coste del acceso a la vivienda".

Así, ha explicado que "la brecha entre la evolución de los salarios y el coste residencial continúa condicionando las decisiones vitales y la capacidad de emancipación de una parte importante de la población".

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña es la comunidad que destinó el mayor porcentaje de su sueldo al pago de una habitación en alquiler, un 28% del sueldo bruto, lo mismo que en 2024, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa.

El orden de las comunidades autónomas que dedicaron más dinero de sus sueldos a pagar el alquiler de una habitación es: Cataluña (28%), Madrid (26%), Baleares (25%), País Vasco (24%), Canarias (21%), Navarra (20%), Comunitat Valenciana (19%), Cantabria (17%), Andalucía (17%), Galicia (16%), Aragón (16%), La Rioja (15%), Castilla y León (15%), Región de Murcia (14%), Asturias (14%), Castilla-La Mancha (14%) y Extremadura (13%).