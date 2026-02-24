Los valencianos Pablo Arévalo y Pau Cutanda ganan el IV Concurso de Música Antigua Before Beethoven Emergents

Ganadores del Before Beethoven Emergents - BEFORE BEETHOVEN EMERGENTS

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los valencianos Pablo Arévalo y Pau Cutanda se han proclamado ganadores de la cuarta edición del Concurso de Música Antigua 'Before Beethoven Emergents', que promueve la soprano valenciana Èlia Casanova con el objetivo de dar oportunidades a los jóvenes intérpretes y formaciones musicales de música antigua y facilitarles su incorporación al ámbito profesional.

La final, celebrada en la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficencia de València, también ha contado con la participación del ensemble La Trifora.

Ambas formaciones han sido evaluadas por un jurado integrado por la cantante Èlia Casanova, David Antich (concertista y profesor de flauta de pico) y Mónica de Quesada (miembro del Patronato de Les Arts), quienes han destacado el alto nivel mostrado por los dos finalistas.

El dúo de violín y chelo ha presentado un programa integrado por Sonatas para violín y bajo de José Herrando titulado Tiempo de Primavera, con el que reivindican a este compositor de origen valenciano que pronto se trasladó a Madrid, y que es una figura tan enigmática como clave en el desarrollo de la música instrumental del Barroco en el territorio hispánico.

El premio permitirá a los ganadores grabar su primer disco profesional con La Tendresa Records, así como ofrecer un concierto en la VI edición del Festival Before Beethoven Fest, y otro en el Cicle de Música de cambra Vicent Garcés; de Faura, y disfrutar de una cuenta PRO en Redmusix.com durante un año.

Por otro lado, la Fundació Cultural CdM y la asociación La Serranía Música y Cultura patrocinarán sendos conciertos a realizar en la Comunidad Valenciana a uno de los grupos participantes en el concurso, aún por determinar.

Tras la cuarta edición de este concurso Èlia Casanova se muestra muy satisfecha "por la acogida que el concurso está teniendo en el ámbito de la música antigua así como por el nivel de todos los grupos e intérpretes que participan, lo que pone de relieve que era necesario crear una iniciativa de este tipo que facilite a los músicos que empiezan sus primeros pasos en su carrera profesional".

"Nuestra idea es seguir potenciando este certamen además de nuestro festival y nuestro proyecto pedagógico", añade.

La iniciativa, que organiza el sello discográfico La Tendresa Records, la plataforma web RedMusix.com, y la asociación Orienta ONL, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, el Ayuntamiento de València, el Ayuntamiento de Faura, el Centre Cultural La Beneficència, la Fundación Cultural Musical CdM, CISMA.ART, Confraria de Santa Llúcia, asociación La Serranía Música y Cultura, la periodista cultural Cristina Quilez y las Bodegas Chozas-Carrascal.