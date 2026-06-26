Los valencianos The Fitzgerald y Ricard Camarena unen fuerzas con la creación de propuestas gastronómicas "canallas" - REMITIDA OFICINA RICARD CAMARENA

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Fitzgerald y el chef Ricard Camarena unen fuerzas en 'Canallas', una colaboración gastronómica a cuatro manos que nace del diálogo "entre dos proyectos valencianos con identidad propia y que se materializa en tres nuevas propuestas: una hamburguesa con pastrami casero, un costillar a la brasa con salsa Pekín y un flan ahumado".

Los tres productos estarán disponibles en exclusiva en los veinte restaurantes de The Fitzgerald en España, durante el periodo de la colaboración.

La propuesta supone un paso más en la evolución que la cadena, que mantiene la hamburguesa como "eje principal de su identidad, pero incorpora nuevas líneas de producto y nuevos formatos dentro de una visión más amplia de la hospitalidad contemporánea".

Los impulsores de la iniciativa subrayan que Canallas surge del trabajo conjunto entre los equipos de I+D de The Fitzgerald y Canalla Bistro, el restaurante "más irreverente, viajero y ecléctico de Ricard Camarena".

La primera creación es una hamburguesa con pastrami casero elaborada con carne de Fitz, queso cheddar, pastrami casero, salsa Fitz y pan a la brasa. El segundo plato es un costillar a la brasa con salsa Pekín de Canalla y toques umami, una propuesta que une el imaginario asiático del restaurante de Camarena con la cocina a la brasa de The Fitzgerald. La tercera elaboración es un flan ahumado, que incorpora la leche ahumada de Fitz a la receta tradicional del flan de huevo de Canalla Bistro.

Para Carlos Gelabert, cofundador de The Fitzgerald junto a su hermano Mario, la colaboración tiene un significado "especial porque nace de una relación personal y profesional con Ricard construida durante años". "Cocinar junto a él es una de esas cosas que llevábamos años hablando entre amigos y que ahora, por fin, hemos hecho realidad", ha reconocido. Para Fitz es un paso adelante "muy especial porque vamos a demostrar que el mejor producto, firmado por uno de los cocineros más respetados del país, también puede llegar al alcance de todo el mundo", ha afirmado Carlos Gelabert.

"UN PÚBLICO MUCHO MÁS AMPLIO"

Ricard Camarena, dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol, entiende esta alianza como "una ocasión para ampliar el alcance de la cocina de Canalla Bistro, sin renunciar a su carácter". "Es la oportunidad de llevar la cocina de Canalla Bistro a un público mucho más amplio, manteniendo intacto su carácter", ha reconocido.

Para el cocinero, compartir mesa, cocina y oficio con Carlos y su equipo es "un placer porque lo hacemos desde la amistad y desde el respeto por lo que cada uno hace bien".