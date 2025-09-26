Archivo - Valencirc 2025 aterriza en el TEM con una programación especial de circo contemporáneo - VALENCIRC - Archivo

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre El Musical (TEM) acoge del 3 al 5 de octubre Valencirc, el festival de circo contemporáneo de referencia en la Comunitat Valenciana.

Durante tres días, el TEM será el escenario de una programación especial con compañías nacionales e internacionales y espectáculos que combinan riesgo, humor y poesía escénica, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Desde la dirección artística del espacio han expresado que quieren que el público descubra un circo que "va mucho más allá de lo que imaginamos: cercano, emocionante y lleno de creatividad".

"La colaboración con la Associació Sargantana Circ Inclusiu, organizadora principal de esta 13ª edición de Valencirc, junto a la Asociación de Profesionales del Circo de la Comunitat Valenciana, APCCV, y el IVACE, nos permite seguir abriendo el TEM a nuevas formas de arte y a nuevas generaciones de espectadores", han destacado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Sargantana y director del festival Valencirc, César García, ha subrayado que el certamen "nace con la vocación de ser el gran escaparate del circo valenciano, un espacio abierto donde todos los artistas puedan mostrar su trabajo al público".

García ha indicado que la voluntad del festival es "seguir creciendo, tanto en número de propuestas como en actividades paralelas que fortalezcan el sector y acerquen el circo a profesionales, familias y espectadores de todas las edades".

"El circo contemporáneo valenciano goza de un buen posicionamiento, con un notable número de actuaciones y presencia en los espacios de diálogo junto a la danza, el teatro y las administraciones", ha resaltado.

En este sentido, ha reclamado "igualdad de condiciones respecto a otros sectores culturales" y ha puesto en valor la evolución del circo: "La imagen del circo tradicional ha quedado atrás, pero mantenemos el carácter popular que, a veces, juega en contra. Nuestra labor es trabajar por su visibilidad. Hoy el circo es un gran escaparate de las artes escénicas, con una deriva creativa muy interesante".

En cuanto a la programación en el TEM, García ha resaltado la diversidad de propuestas, como la Misión Inversa y las dos actuaciones centrales: el sábado con la compañía valenciana La Troupe Malabo y el domingo con un espectáculo centrado en los malabares creativos. "El público va a disfrutar muchísimo y cada persona se quedará con algo, porque esa es la grandeza de las artes escénicas: lo que permanece en la memoria", ha concluido.