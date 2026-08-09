Varias personas heridas por una carcasa en el Castell de l'Olla de Altea

ALICANTE, 9 (EUROPA PRESS)

Un total de 27 personas han resultado heridas en la noche de este sábado --la mayoría por contusiones-- a causa del impacto de una carcasa en el espectáculo de fuegos artificiales del Castell de l'Olla de Altea (Alicante).

El incidente se produjo cuando una de los elementos utilizados en el castillo, que se dispara desde el mar y que este año estaba a cargo de la pirotecnia Vulcano, impactó en la orilla de la playa donde se encontraban asistentes a la multitudinaria cita.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han señalado que intervino el propio dispositivo sanitario del evento.

Por parte del CICU, se hicieron tres traslados desde el centro de salud de Altea correspondientes a un hombre de 55 años y una mujer de 24 años con quemaduras, que fueron remitidos en SVB al Hospital de la Marina Baixa, así como un joven de 19 años, que fue enviado en otro SVB con contusiones al IMED.

Por su parte, fuentes de la Cofradía del Castell de l'Olla explican a Europa Press que, poco después de medianoche, a los cinco minutos de iniciarse el disparo, el desvío de una bengala acabó en la playa, lo que causó heridas a 27 espectadores, la mayoría por contusiones al tratar de alejarse de la zona donde impactó el artefacto.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Inmediatamente, remarcan, se puso en marcha el dispositivo de seguridad organizado, de manera que las personas afectadas fueron evacuadas al centro de salud de Altea y a dos hospitales. En estos momentos, precisan las mismas fuentes, solo hay una persona ingresada por quemaduras y los demás han sido dados de alta.

Desde la Cofradía agradecen "el perfecto dispositivo de seguridad que hizo que, en apenas 45 segundos, ya hubiera cuatro ambulancias y cuatro más que se desplazaron a los tres minutos". "La evacuación fue muy rápida a los distintos centros de salud", inciden.