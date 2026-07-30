Vecinos de Azuébar, contentos de regresar a sus casas en un mes de julio "muy duro" con dos evacuaciones

1107966.1.260.149.20260730155455 Vecinos de Azuébar (Castellón), contentos de regresar a sus casas en un mes de julio "muy duro" con dos evacuaciones. Los habitantes fueron desalojados por el incendio en Vall d'Uixó y aún tiene restricciones en el consumo de agua. - EUROPA PRESS TV

CASTELLÓ, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la localidad castellonense de Azuébar, que había sido evacuada a causa del incendio declarado el sábado en la Vall d'Uixó, se muestran "contentos" por poder regresar a sus casas. La población está viviendo un "mes de julio duro", ya que hace unas tres semanas también tuvieron que ser desalojados debido a otro fuego.

Según se ha decidido este jueves en la reunión del Cecopi en el Puesto del Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del incendio, que afronta este jueves su sexto día, la evolución permite que los vecinos de los municipios de Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Villamalur, Almedíjar y Azuébar puedan regresar a sus viviendas, mientras que se levanta el confinamiento de la urbanización de Nova Onda.

La alcaldesa de Azuébar --un pequeño municipio de unos 400 habitantes pero que en verano aumenta su población hasta aproximadamente el millar--, Jessica Miravete, explica a Europa Press TV que hoy están "contentos de haber podido regresar a casa".

"Pero es verdad que está siendo un mes de julio duro. Hace solo tres domingos que nos evacuaron la última vez y en esta ocasión también ha sido una semana casi completa y, por tanto, en la gente ya empieza a hacer mella a esta situación. Pero, bueno, hoy nos queremos quedar con la parte positiva, que es que hemos podido regresar a nuestras casas, así que muy contentos", declara la primera edil.

Aunque los vecinos han podido reencontrarse con sus hogares aún hay restricciones en el suministro de agua, ya que deben beber embotellada y emplear la del grifo solo para el aseo personal.

"Vienen ahora por la mañana a suministrarnos el agua, estamos esperando a que la descarguen y, en cuanto la traigan, ya haremos el reparto para los vecinos", ha detallad la primera edil, que ha expresado su confianza en que en breve se resuelva esta situación.

Desde Azuébar muestran su solidaridad con las poblaciones vecinas más afectadas por las llamas: "Sabemos que los pueblos de al lado están viviendo una situación muy complicada; ayer por la tarde pude estar con los compañeros alcaldes de otros pueblos y esperamos de corazón que esta situación se resuelva lo antes posible", ha abundado.

La alcaldesa calcula que a lo largo de la tarde prácticamente la totalidad de los habitantes volverán a sus residencias habituales.