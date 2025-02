Los vecinos de los dos edificios desalojados por el incendio en un bingo en València pueden acceder a sus viviendas

No obstante, se recomienda "no dormir en los domicilios" esta noche por los daños en las bajantes y no disponer de agua y gas

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y responsable de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha anunciado que los vecinos de los edificios número 7 y 9 de la calle Pintor Benedito de la ciudad, afectados por el incendio originado este viernes en un bingo, pueden acceder a sus viviendas de manera "escalonada", aunque se recomienda "no dormir en los domicilios esta noche" por los daños existentes en las bajantes y no disponer de servicios de agua potable y gas. También se han reabierto al tráfico dos carriles de esta calle.

Así lo ha indicado el edil este sábado, en declaraciones a los medios, tras la reunión que Bomberos de València ha mantenido con los vecinos de los inmuebles. Igualmente, ha señalado que los afectados "van a poder acceder con un bombero para dar el visto bueno a que su vivienda está en plenas condiciones para poder entrar".

"Ahora mismo ya les acabamos de confirmar a los vecinos que la estructura, como esta mañana ya se les había avanzado, no revierte de gravedad y por tanto no se ha visto comprometida en este incendio", ha incidido Caballero, al tiempo que ha agregado que las labores de inspección "han demostrado que las fincas están en plenas condiciones para poder volver".

En este sentido, ha subrayado que "a partir de que se haga el 'check' de que la vivienda está correctamente, ya podrá entrar y salir el vecino libremente" de ella. En el caso de que en algún domicilio haya humo, los bomberos "liberarán de humo la vivienda con unos ventiladores hasta dejarla en condiciones de habitabilidad".

El concejal de Emergencias ha destacado que "se recomienda a los vecinos que durante la noche de hoy intenten, en la medida de lo posible, no dormir en su vivienda" porque "existen todavía dos inconvenientes". "Uno, por el suministro de gas, que aún permanece cortado, y dos, por el suministro de agua y las bajantes que se han visto afectadas en el bajo. Por tanto, no pueden hacer uso todavía de los lavabos, puesto que comprometería también el propio bajo, donde están estropeadas esas bajantes", ha indicado.

"TRABAJAR CONJUNTAMENTE"

Asimismo, ha destacado que este domingo, sobre las 07.30 horas, "acudirán los servicios de fontanería, de desescombro y también el del gas, justamente para trabajar conjuntamente y arreglar de la manera más rápida posible todas estas molestias". "Por tanto, se espera que durante la mañana de mañana se restituya ya en plenas condiciones el suministro de gas porque no tiene mayor complicación", ha resaltado.

"Necesitan estar los propietarios delante porque irán vecino a vecino, puerta a puerta, activando las llaves de gas y también arreglando esas bajantes desde primera hora de la mañana para que ya los vecinos puedan acceder con todas las condiciones de habitabilidad a sus viviendas", ha subrayado. A las 12.00 horas, volverá a haber una nueva reunión con vecinos para valorar la situación.

Respecto a las bajantes, ha indicado que "a lo largo de la mañana estarán arregladas, pero no les puedo decir en concreto", ha incidido el edil, quien ha expresado que "espera" que "durante el día de mañana ya se pueda volver a la normalidad".

Caballero ha señalado que el último dato que se tiene de personas realojadas en hotel por parte del consistorio "es de un total de 29". "Conocemos que algunos vecinos más están en viviendas de sus familiares, pero desconocemos si hay alguno que ahora, al entrar a su casa y ver las condiciones, aún sabiendo que no tienen todavía suministro de agua o de gas, decidirá quedarse", ha apuntado.

Preguntado por si el establecimiento había pasado las revisiones pertinentes, Caballero ha insistido en que "todavía no se puede avanzar nada más". "Soy el concejal de emergencias y estamos todavía en ella", ha reiterado.