Los vecinos de Sueras, Chóvar y Alfondeguilla pueden regresar a su casas y quedan 5.200 desalojados

Incendio en la Vall d'Uixò - CONSORCIO DE BOMBEROS

CASTELLÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cerca de 1.800 vecinos de los municipios de Sueras, Chóvar y Alfondeguilla pueden regresar a su casas, mientras que permanecen desalojados unas 5.200 personas desalojadas por el fuego de la Vall d'Uixó, que ha calcinado 9.600 hectáreas y tiene un perímetro de algo más de 82 kilómetros.

Así lo ha manifestado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona afectada, el director técnico operativo del PMA, Fernando Kindelán, y la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé. Mañana habrá una nueva reunión a las 10:00 de la mañana.

En el resto de los municipios se mantiene la orden de evacuación al menos hasta las 23:59 horas de mañana 31 de julio. En concreto, se trata de las localidades de Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo y Tales, así como las urbanizaciones 'Solaig', 'Montserrat' y 'Peña Negra' del municipio de Betxí y la pedanía de Artesa de Onda.

Valderrama ha explicado que estas medidas se mantienen por razones de seguridad de las personas y las necesidades operativas de la emergencia. Asimismo, ha destacado que "se está trabajando en todo el perímetro del incendio forestal con la mayor eficacia y eficiencia posible y, afortunadamente, en el día de hoy han podido sobrevolar los medios aéreos que trabajan en las labores de extinción".

(Habrá ampliación)