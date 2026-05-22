Una veintena de cargos directivos de centros se suman y presentan su dimisión para exigir a la Generalitat que negocie

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de cargos directivos de diferentes centros educativos valencianos se han sumado a los 270 de ayer y han presentado este viernes su dimisión para reclamar a la Generalitat que negocie, después de que los cinco sindicatos docentes con representación en Mesa Sectorial --STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga indefinida, y ANPE, que la apoya-- trasladaran este miércoles a la consellera de Educación, Carmen Ortí, su negativa a firmar en este momento la propuesta de acuerdo para desconvocar el paro.

En total, hay 157 centros afectados, 138 direcciones, 77 jefes de estudios, 56 secretarias y 19 otros cargos.

Por su parte, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha asegurado este viernes que retomará la negociación con los sindicatos "lo antes posible", "una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles".

Durante la protesta celebrada ayer jueves a las puerta de Les Corts, diferentes miembros de equipos directivos han mostrado sus escritos de renuncia y los han depositado en una caja que varios representantes han intentado presentar por registro de entrada en el parlamento autonómico, aunque finalmente deberán hacerlo en la sede de la Conselleria de Educación. Además, han presentado una solicitud a la Mesa de Les Corts para pedirle que inste a la consellera, Carmen Ortí, a que continúen las negociaciones.

Direcciones de centros educativos de la Comunitat Valenciana ya reclamaron el martes a la Conselleria de Educación "una respuesta suficiente y un acuerdo real" a las reivindicaciones de los docentes en huelga para mejorar la enseñanza pública no universitaria. De lo contrario, avisaron de que iban a emprender "acciones de presión", incluida "la dimisión coordinada de los equipos directivos como medida extrema, hasta la resolución de los temas".

Hoy viernes, una marea verde ha vuelto a llenar el centro de València en el décimo día de huelga en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana --convocada por STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV, con apoyo de ANPE-- con una manifestación que se ha dirigido desde la Conselleria de Hacienda hasta la Plaza de la Virgen, con la confluencia de ocho columnas de docentes y alumnos llegados desde distintos puntos y comarcas acompañadas de música y con los gritos de "consellera, dimisión", en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí, y también para reclamar la de José Antonio Rovira, responsable de Hacienda. "La Conselleria no ha medido bien nuestra fuerza", han advertido.

En este contexto, fuentes de los equipos directivos críticos señalaron a Europa Press que este viernes continuarán las renuncias, así como el lunes. "El fin de semana va a ser crucial", aseveran las mismas fuentes, que prevén que entre mañana y el lunes se produzcan el grueso de renuncias.

Estos profesionales aclararon que si la dirección presenta la dimisión, el equipo directivo cesa automáticamente, puesto que el director "arrastra" al jefe de estudios y al secretario. Por contra, precisaron, si dimiten el jefe de estudios y el secretario, el director sí puede continuar porque "el proyecto de dirección lo encabeza él mismo y podría nombrar a otras personas para asumir" los cargos vacantes.