Un velatorio simbólico homenajea a las víctimas de la dana: "No hay manera de reconstruir lo que nos robaron"

Víctimas de la dana y representantes de unas 200 entidades han homenajeado en la tarde noche de este miércoles en València a las 231 personas que perdieron la vida en la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024 con un velatorio simbólico - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la dana y representantes de unas 200 entidades han homenajeado en la tarde noche de este miércoles en València a las 231 personas que perdieron la vida en la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024 con un velatorio simbólico. "No hay manera de reconstruir lo que nos robaron", han lamentado los familiares, que han tenido también palabras para los afectados por los incendios que arrasan parte de la provincia de Castellón y otros puntos de España y han criticado el "negacionismo climático".

A las ocho de la tarde, los manifestantes se han congregado en la Plaza de Manises de València, ante el Palau de la Generalitat para llevar a cabo este emotivo acto después de que el pasado 13 de julio la jueza de Catarroja incluyera en el recuento oficial de víctimas a un vecino de Benetússer que falleció a causa de un infarto.

Cuando se cumplen veinte meses desde la inundación, la concentración, que una vez más lleva el lema de 'Mazón a la presó', han vuelto a reclamar la supresión del aforamiento del expresident de la Generalitat por su "negligente" gestión de la dana.

Justo a las 20:11 se ha escuchado en la plaza el sonido del Es-alert, la alarma "que debería haber sonado muchas horas antes para salvar vidas", han reprochado. Posteriormente, los familiares han ido encendiendo velas mientras se han leído los nombres de sus seres queridos.

Durante la concentración, se han coreado consignas como 'Consell dimissió'; 'No hi ha perdó, Mazón a la presó'; 'Menos toreros, más bomberos'; 'No es un Consell, es una mafia' o 'Más bomberos y menos toreros'. El acto ha acabado con la Muixeranga.

En los parlamentos, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana-29O, Rosa Álvarez, ha explicado que se ha cambiado el formato de la protesta por "responsabilidad climática" y para no convocar una manifestación con ola de calor.

Ha recalcado que estas movilizaciones "comenzaron por los muertos y por las familias a las que nos los robaron, que ahora ya son 231". "Los daños materiales se recuperan, de una manera o otra, y hay que pensar muy bien la manera de hacer la reconstrucción, pero no hay manera de reconstruir lo que nos robaron", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que "lo importante" es que algún tribunal, "donde sea", investigue a Carlos Mazón. Las víctimas mortales, ha continuado, "no se fueron", nos las robaron y por eso hay una instrucción abierta por 231 personas, que "esperemos que pronto sean 232", ha apostillado.

"Todas las luchas son legítimas, vamos todos a una, pero las personas solo mueren de verdad cuando nos olvidamos de ella y tenemos que ser una memoria viva", ha pedido Álvarez, quien ha advertido de que seguramente no será el último velatorio con los políticos que nos representan". Aquí ha remarcado, ante incendios como el que arrasa el entorno de la Serra d'Espadà, que "o los combatimos o tendremos más velatorios como estos". Por favor, "echémoslos porque nos va la vida en ello".

Por su parte, la presidenta de la Associació de Víctimes DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha reconocido que "escuchar la alarma aún duele, pero todavía duele más escuchar los 231 nombres que no están entre nosotros por una negligente gestión del Consell de la Generalitat y que aún hoy no se ha tomado en serio la emergencia climática y las políticas que nos den seguridad".

"Porque duele hemos pedido al Tribunal Constitucional que reflexione sobre el aforamiento de Mazón, para que la jueza pueda investigar hasta el final", ha recordado Gradolí, que ha enfatizado: "Llegaremos hasta donde haga falta y hasta el final".

"EL 29 DE OCTUBRE NO HA ACABADO"

Desde la Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de Valencia, Elisabeth González, ha manifestado que "volvemos porque el 29 de octubre no ha terminado para las familias de las 231 víctimas, para quienes cada vez que llueve sienten miedo y para quienes siguen esperando respuestas".

Ha enviado "todo el apoyo y la solidaridad" a los afectados por los incendios y a los efectivos "que trabajan para proteger vidas". "Las competencias no pueden estar en manos de incompetentes", ha argumentado.

"No podemos seguir cada catástrofe como si fuera una sorpresa; otra emergencia, otra familia que lo pierde todo... ¿Cuántas señales más hacen falta? Estamos ante una realidad nueva, más extrema y más peligrosa y ante esa realidad no sirve improvisar. Hay que invertir donde hay que invertir: más bomberos, más medios para emergencias y mas protección para nuestros pueblos", ha concluido.

En representación de los CLER, Ruth Moyano ha hecho hincapié en que continuarán apoyando en cada reivindicación de las asociaciones de víctimas y ha censurado que Mazón continúa aforado y que junto a su Consell "siguen sin dar las explicaciones para que podamos cerrar el duelo". Sobre el 'president', Juanfran Pérez Llorca, se ha quejado que "la reconstrucción se está basando en hormigonar".

Por último, ha intervenido Ernesto Martínez Alfaro, que perdió en la riada a su hermana y a su sobrina. Ha cargado contra Carlos Mazón, que ahora "tiene chófer y cobra sin trabajar". "Eso sí que es absentismo laboral", ha ironizado.