Venezolanos en España piden ayuda a largo plazo: "Venezuela ya la necesitaba y la seguirá necesitando"

La alcaldesa de València, María José Catalá, se reúne con la Federación Venezolana de Asociaciones en España - JOSÉ JORDÁN/AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones en España, Andrés Osorio, ha defendido que "Venezuela ya necesitaba ayuda antes del terremoto, la necesita ahora y la seguirá necesitando después". "Cualquier ayuda económica, cualquier donación, cualquier gesto de apoyo que se realiza a un país que lleva 20 años clamando ayuda al mundo, ahora con el terremoto es mucho más necesario", ha manifestado.

Osorio, acompañado por otros representantes de asociaciones venezolanas en España, ha sido recibido en el Ayuntamiento de València por la alcaldesa, Mª José Catalá, una semana después del doble terremoto que asoló el país sudamericano.

Actualmente, las asociaciones de venezolanos residentes en España esperan a que se publiquen las bases de ayudas aprobadas por varias administraciones "que se están volcando en el apoyo". Ahora bien, Osorio ha señalado que "Venezuela no es un país completamente normal" por "toda la situación con el régimen que existe" y "la persecución que han sufrido las entidades sociales".

"Estamos trabajando para que lo que se genere de lo que se gestione desde València y desde el exterior tenga un impacto positivo real y llegue a las personas afectadas", ha subrayado, por lo que esta semana se dedican "a conectar a quienes quieren ayudar en València, en España, con las personas que están en Venezuela trabajando directamente con los afectados".

Además, ha pedido tener en cuenta que "Venezuela es un país que ya lleva 20 años en deterioro, que sus puertos no son como el de València ni como ningún puerto en España, que su sistema de carreteras no es como los que hay en Europa, que sus sistemas de transportes no se parecen en absoluto a los que hay aquí". Por tanto, "obviamente" la tragedia ha empeorado unas infraestructuras ya "deterioradas".

Ante esta situación, los venezolanos están a la espera de que "se empiece a normalizar" el transporte, que se habiliten vías de comunicación y que "se pueda empezar a mejorar el envío de la ayuda" hasta el país, ha expuesto Osorio.

CATALÁ: "DISPOSICIÓN ABSOLUTA"

Por su parte, la alcaldesa de València ha trasladado a las asociaciones que la partida inicial de 100.000 euros de ayuda humanitaria a Venezuela habilitada por el Ayuntamiento irá especialmente orientada a la infancia, a "todos esos niños que han sufrido esta terrible tragedia". También ha asegurado que la ayuda del consistorio a Venezuela no será puntual y habrá "disposición absoluta" a participar en cualquier colaboración.

"Porque sabemos por experiencia, nos pasó en la dana, que las cosas tardan en recuperar su estado original y en volver a la normalidad. Por eso queremos estar en todo ese proceso --ha manifestado--. Sufrimos una dana terrible, recibimos solidaridad de muchísimas personas y estamos obligados, y así lo sentimos, a corresponder a esa solidaridad, siendo los primeros en dar pasos al frente en estos momentos".

La primera edil ha reiterado su pésame y su ánimo a los afectados, al tiempo que ha recordado que València ofreció inicialmente al Gobierno de España bomberos y perros especializados en rescate de personas para destinarlos a Venezuela.