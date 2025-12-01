Vicent Gumbau, nuevo presidente de la Gonzalo Anaya con el apoyo de FAMPA València, Castelló Penyagolosa y Enric Valor

Vicent Gumbau, el primero a la izquierda - GONZALO ANAYA

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vicente Gumbau ha sido elegido nuevo presidente de la Confederación Gonzalo Anaya con el apoyo de FAMPA-València, FAMPA Castelló Penyagolosa y FAMPA Alicante, en sustitución de Rubén Pacheco, que se ha despedido después de seis años al frente de la organización mayoritaria de AMPA.

Compromisarias y compromisarios de las tres entidades han participado en la Asamblea General 2025, celebrada el pasado sábado 29 de noviembre en València. La asamblea extraordinaria ha avalado por unanimidad la candidatura presentada por FAMPA Castelló Penyagolosa para el mandato rotativo bianual, encabezada por Vicent Gumbau, procedente de las AFA de la Vall d'Uixó, según ha informado la Confederación en un comunicado.

Gumbau dedicó unas palabras a la tarea de reivindicación y de defensa de la escuela pública de Rubén Pacheco. "Ha sido un referente para todas y todos, además de un compañero incansable, un padre capaz de hacer llegar las voces de las familias de la escuela pública a todas las instancias", indicó.

Por su parte, Rubén Pacheco destacó el "honor" de "representar a las AFA durante este tiempo, hay que continuar siendo críticos y coherentes manteniendo la base de nuestra existencia: la educación pública, gratuita y en valenciano".

En esta línea, Vicent Gumbau aseguró que están "a disposición de todas las instituciones, incluida la Generalitat Valenciana, para poder mejorar la educación pública". Gumbau es presidente del AFA CEIP Eleuterio Pérez de la Vall d'Uixó y socio del AMPA IES Benigasló. Es presidente de la Fampa Castelló desde hace un mes y lleva ya dos años en las ejecutivas de la federación y de la confederación.

Por otra parte, la junta directiva ha dado cuenta de la memoria de actividades y proyecto de actividades, del balance de cuentas y del presupuesto. Todos los documentos presentados han tenido el voto a favor de la totalidad de las personas compromisarias, una vez escuchadas las enmiendas y aportaciones.

En la sesión extraordinaria se ha dado la bienvenida a las madres y padres de las AMPA de todo el territorio que forman parte de la Junta Directiva y que son Antonio Verdú, (vicepresidente primero), Jose Casermeiro (vicepresidente segundo), Cristina Galiana (Secretaría de Organización) Paula Barceló (Secretaría de Finanzas), Adrian Arribas (Secretario de Administración) y a los vocales Josep P. Albiol, Solange Godoy y Andrea Nicolás.