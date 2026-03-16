Víctimas de la dana exigen que Mazón pierda el aforamiento y "cumpla con su deber ciudadano": "Seguimos luchando"

Las principales asociaciones de víctimas de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024 han exigido de nuevo que al expresident de la Generalitat Carlos Mazón "no se le aplique" la condición de aforado. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones de víctimas de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024 han exigido de nuevo que al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "no se le aplique" la condición de aforado porque, si así, fuera, "estaría siendo investigado e imputado en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja".

Así lo han expresado portavoces de estos colectivos después de que el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya rechazado por unanimidad investigar al exjefe del Consell por su actuación durante la barrancada.

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartan declarar su competencia para abrir una causa penal contra Mazón y basan su decisión principalmente en que este no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión. Asimismo, el Alto Tribunal dice que la causa "debe" continuar en Catarroja.

Precisamente, los representantes de los colectivos de afectados han acudido este lunes al Ayuntamiento de València para asistir a la tradicional mascletà, pero no como un acto festivo, sino "reivindicativo", han precisado. De hecho, han acudido luciendo camisetas con el lema 'No al aforament de Mazón' (No al aforamiento de Mazón).

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha recalcado a los medios que lo que reclaman "por encima de todo es que Mazón sea un ciudadano más y que cumpla con su deber de ciudadano".

Sobre la decisión del TSJ, ha comentado: "Esto simplemente nos da más fuerza para seguir. Nadie ha dicho que iba a ser fácil". En cualquier caso, cree que "lo mejor" es que la instrucción se mantenga en el Juzgado de Catarroja "con una extraordinaria magistrada", como es Nuria Ruiz Tobarra.

Álvarez ha recordado que "desde el día 10 de marzo de 2025 la jueza está solicitando a Mazón que vaya a declarar". "O sea, hace más de un año que si este señor no fuese aforado, estaría investigado. Yo creo que a nadie le cabe duda, nada más que las personas que tienen intereses, con lo cual hoy hace un año y seis días que tendría que estar investigado".

La presidenta de esta asociación ha reconocido que, en un principio", "impacta" la rapidez y unanimidad de los magistrados y, a renglón seguido, ha apuntado que "ya nos estaba dando una pista el señor (Alberto Núñez) Feijóo diciendo que 'tranquilidad'".

"Seguramente, porque los tribunales superiores de justicia de determinadas comunidades les favorecen y por eso quieren saltarse de esa justicia ordinaria. Y sobre habría que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué quiere el Partido Popular siempre perder esa primera instancia e ir a los TSJ? Eso quiero que la sociedad en general se lo plantee: ¿por qué ese partido en concreto se salta una oportunidad judicial", ha incidido.

Por su parte, la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha expresado que, "sinceramente", les "alegra" la resolución del TSJCV "porque supone que la instrucción la va a seguir haciendo la jueza de Catarroja". "Y eso nos da garantías de que se va a seguir investigando", ha aseverado.

En su opinión, "lo que dice el auto es que en estos momentos no consideran que Mazón tenga que ser investigado porque no hay suficientes indicios, no que no los haya, y, por tanto, la jueza tiene que seguir investigando". "Quedan muchos técnicos, quedan muchos políticos, quedan muchas personas, quedan muchos familiares por testificar y la instrucción puede avanzar de manera positiva", ha resaltado.

"SEGURO QUE LLEGAMOS AL FINAL"

"Por tanto --ha continuado-- nosotros seguimos como en un principio: pidiendo justicia, verdad y reparación y en esa verdad seguro que llegamos al final. Por eso a partir de ahora empezamos a reivindicar que no se le aplique el aforamiento a Carlos Mazón".

En este punto, ha enfatizado que "si Mazón no estuviese aforado, estaría siendo investigado e imputado en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja". "Y eso es lo que queremos, que la causa se siga investigando en el juzgado de instrucción número 3 y que Carlos Mazón deje de estar aforado para que se le pueda imputar o se le pueda juzgar o tenga que declarar ante la jueza, que es lo que hemos pedido desde el principio, que fuese voluntariamente a declarar ante la jueza".

Y ha concluido: "El Tribunal Superior ha dicho que en estos momentos, por ahora, no hay indicios suficientes. Seguiremos esperando que siga la instrucción y seguiremos reivindicando que Carlos Mazón pierda o no se le aplique el aforamiento para que pueda ser investigado o que acuda voluntariamente al juzgado".

Desde la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, su presidente, Àlex Carabal, ha señalado que el rechazo del Alto Tribunal a investigar al 'expresident' es "un giro más" y "una noticia más junto a todas las que llevamos". "Es un giro otra vez, pero seguimos en la misma línea y seguimos fuertes y trabajamos", ha apuntado.

Carabal también ha hecho notar que no esperaban que la decisión llegara "tan pronto y tan unánime", y menos en la semana de Fallas. "Es una piedra más, pero teníamos la de que Mazón era 'president'. Parecía imposible cambiarlo y se ha cambiado. Seguimos", ha resuelto.