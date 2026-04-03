El Viernes Santo y el buen tiempo dejan rescates de senderistas en Enguera, Chulilla y Dénia

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del CPBV - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres senderistas han sido rescatados en la Comunitat Valenciana durante este viernes festivo marcado por el buen tiempo: dos mujeres en Enguera (Valencia) y Dénia (Alicante) y un hombre en Chulilla (Valencia).

En Enguera, una mujer de 40 años se ha lesionado en la ruta Senda de las Monjas. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) han actuado sobre la una de la tarde para rescatarla en helicóptero junto al Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA).

En Dénia, una mujer se ha lesionado mientras realizaba la Ruta Forat de Bernia y ha sido rescatada en helicóptero por bomberos y el GERA del Consorcio Provincial de Alicante.

Y en Chulilla, un hombre de 73 años ha sido socorrido mientras realizaba la Ruta de los Puentes Colgantes, con la participación de un helicóptero, el GERA y efectivos del CPBV.