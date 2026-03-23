La VII edición del festival LABdeseries reivindicará el impacto de las series clásicas en varias generaciones

Serie Friends - GVA

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Filmoteca Valenciana del Institut Valencià de Cultura (IVC), organiza la séptima edición del festival LABdeseries, el certamen qye reivindica el impacto de las series clásicas y que se celebrará del 21 al 26 de abril en varios espacios: la propia Filmoteca, La Mutant, Nau 3 Ribes y el Palau de la Música.

El director general del IVC, Álvaro López Jamar, ha señalado que la Filmoteca volverá a ser la sede principal del festival que este año centra su mirada en series clásicas "para recordar el impacto que estas producciones han tenido en varias generaciones de espectadores, a pesar del auge que el formato ha vivido en los últimos años, sobre todo con la aparición de las plataformas".

En esta edición, el festival reivindica tres títulos históricos: la española 'Historias para no dormir', que celebra su 60 aniversario; la británica 'Yo, Claudio', que cumple 50 años de su emisión en la BBC, y la estadounidense 'Friends', que sigue despertando el interés de nuevas generaciones de espectadores, más de tres décadas después de su estreno en la NBC. Estas tres series fueron grandes éxitos en el momento de su estreno y sentaron las bases de otras obras que han triunfado posteriormente, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

CALENDARIO

LABdeseries se inaugura en la Filmoteca Valenciana el martes 21 de abril, a las 20.00 horas, con una charla moderada por la periodista Mariola Cubells en la que los novelistas Antonio Muñoz Molina y Elvira Lindo repasarán las series de su vida y desvelarán sus gustos como espectadores, así como sus hábitos asociados con el consumo de este tipo de ficciones.

El miércoles 22 de abril, a las 12.00 horas, La Filmoteca acoge la mesa redonda '¿Reflejan las series una sociedad cada vez más violenta?', organizada en colaboración con el IVAJ Carnet Jove. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La programación continúa el jueves 23 de abril, a las 18.00 horas, con una sesión dedicada a 'Friends', en la que se repasarán algunas de sus escenas más recordadas.

Asimismo, el viernes 24 de abril, a las 12.00 horas, se celebra en La Filmoteca la mesa redonda '¿Están los adolescentes tan enfadados como muestran las series?' con la participación de Alba Lucío, guionista de 'Física o Química La nueva generación'; Ibai Abad, creador de 'Olympo'; y Javier Rueda, psicólogo, orientador escolar y crítico de cine y series. La mesa está organizada en colaboración con el IVAJ Carnet Jove y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Ese mismo viernes 24, a las 20.15 horas, La Filmoteca proyecta 'El asfalto' (1966) un episodio de la serie 'Historias para no dormir', dirigido por Narciso Ibáñez Serrador y protagonizado por Narciso Ibáñez Menta, Joaquín Dicenta, Manuel Aguado, Ángel Álvarez, Mara Goyanes y Fiorella Faltoyano.

El episodio más recordado de 'Historias para no dormir' le proporcionó a TVE el primer galardón internacional de su historia, la Ninfa de Oro en el Festival de Televisión de Montecarlo de 1967. Tras la proyección, se celebrará una mesa redonda con tres cineastas actuales que han dirigido versiones de algunos capítulos de la serie: Paco Plaza, Paula Ortiz y Salvador Calvo.

El festival continua el sábado 25 de abril, a las 20.15 horas, con un encuentro de Diego San José, uno de los más relevantes autores de la actualidad como lo atestigua la enorme calidad de sus series, convertidas ya en títulos imprescindibles: 'Vota Juan', 'Vamos Juan', 'Venga Juan', 'Celeste', 'Su Majestad' y 'Yakarta'.

LABdeseries concluye el domingo 26 de abril, a las 20.00 horas, con la proyección en la Filmoteca Valenciana del primer capítulo de la serie 'Yo Claudio', la adaptación de las dos novelas sobre el emperador romano de Robert Graves que emitió la BBC en 1976. La presentación y el coloquio posterior correrá a cargo de los integrantes del Laboratorio de Investigación de Series, Mikel Labastida, David Brieva y Áurea Ortiz.

El cartel de esta séptima edición ha sido diseñado por Juan Esteban Rodríguez. Sus ilustraciones han aparecido en diversos proyectos españoles y extranjeros como carteles de cine, campañas publicitarias, editoriales y portadas de libros, para firmas como Lucasfilm, Warner Bros, Paramount o The New Republic. La programación del festival se completará con otras actividades en la Mutant, Palau de la Música y Nave 3 Ribes.