Visitants abre Sagunt a Escena con el recorrido por el teatro universal 'I si fem un clàssic?'

Compañía Visitants - SAGUNT A ESCENA

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía castellonense de teatro de calle Visitants abrirá este sábado la programación del 43º Festival Sagunt a Escena con 'I si fem un clàssic?', un espectáculo que propone "una aproximación desenfadada, participativa y contemporánea" a algunos de los grandes textos de la dramaturgia universal.

La representación tendrá lugar a las 20.00 horas en la Glorieta/Plaza Cronista Chabret y conformará el acto inaugural de una nueva edición "de uno de los festivales escénicos de mayor prestigio del panorama nacional", según ha compartido la compañía en un comunicado.

Fiel a su trayectoria de creación para el espacio público, Visitants "convierte la calle en un escenario donde el humor, el juego teatral y la interacción con la audiencia sirven para acercar el patrimonio dramático clásico a espectadores de todas las edades".

La propuesta no busca adaptar una obra concreta, sino "dialogar con el imaginario de los grandes clásicos desde una perspectiva actual y demostrar que las historias que han atravesado siglos siguen interpelando a la sociedad contemporánea".

Según ha explicado la autora y directora del espectáculo, Sònia Alejo, la idea "surgió de una pregunta aparentemente sencilla: ¿Qué ocurre cuando nos atrevemos a jugar con los clásicos sin perderles el respeto?", a lo que respondió que se descubre "un espacio muy fértil para el humor, la imaginación y la reflexión".

"Los clásicos siguen vivos porque hablan de las emociones, los conflictos y las contradicciones humanas y, en ese sentido, lo que cambia es la forma en que nos acercamos a ellos", ha indicado Alejo.

Así, ha explicado que el objetivo era "quitarles cualquier sensación de distancia y demostrar que pueden ser cercanos, divertidos y profundamente actuales": "Para nosotros, supone un especial orgullo abrir un festival con tanta historia y tanta proyección como Sagunt a Escena, que representa un diálogo permanente entre el patrimonio cultural y la creación contemporánea", ha subrayado.

La inauguración de Sagunt a Escena supone "un nuevo hito" para la compañía castellonense, "reconocida por su trabajo en festivales nacionales e internacionales y por una trayectoria centrada en la creación contemporánea para el espacio público".

A través de 'I si fem un clàssic?', Visitants invita al público a "redescubrir el valor universal de las grandes historias desde una mirada fresca, cercana y cargada de humor y le recuerda que los clásicos continúan siendo una herramienta privilegiada para comprender el presente", ha concluido la compañía.