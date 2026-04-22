Vithas Valencia Consuelo introduce una técnica "pionera" sin incisiones para el tratamiento de la estenosis uretral

El doctor Eduardo Morán - VITHAS

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia Consuelo incorpora una técnica "revolucionaria" para el tratamiento de las estenosis de uretra peneana distal: la uretroplastia por vía transuretral que elimina la necesidad de realizar incisiones en la piel.

Esta patología históricamente ha supuesto un importante desafío para los especialistas en urología reconstructiva. Este tipo de estenosis requería abordajes quirúrgicos complejos mediante incisiones externas, con intervenciones que podían implicar varias fases, un mayor riesgo de complicaciones, como fístulas o problemas de cicatrización, y resultados estéticos limitados.

En muchos casos, los pacientes debían someterse a dilataciones uretrales repetidas a lo largo del tiempo, lo que afectaba de forma significativa a su calidad de vida.

Ahora, el "innovador abordaje" que se ha comenzado a aplicar en Vithas Valencia Consuelo supone un cambio de paradigma en su tratamiento. El doctor Eduardo Morán Pascual, urólogo del centro y especialista en cirugía reconstructiva uretral, ha sido el encargado de liderar la introducción de esta técnica. Su equipo ha llevado a cabo con éxito el primer procedimiento en el hospital, con una evolución clínica "excelente y sin complicaciones".

"Estamos ante un avance muy relevante en urología reconstructiva. Poder tratar estas estenosis sin realizar incisiones externas supone no solo una mejora desde el punto de vista quirúrgico, sino también una experiencia mucho más favorable para el paciente", explica el especialista en un comunicado. Añade que esta técnica permite evitar heridas visibles, lo que reduce de forma considerable el riesgo de infecciones y otras complicaciones asociadas a la cirugía tradicional.

Además, el dolor posoperatorio es significativamente menor, lo que facilita una recuperación más rápida y cómoda. "Uno de los aspectos más valorados por los pacientes es que la recuperación es muy ágil. En muchos casos, pueden recibir el alta en tan solo 24 horas y retomar su vida habitual en un plazo mucho más corto que con las técnicas convencionales", señala el urólogo.

MEJORA LA SEGURIDAD

Morán subraya que este abordaje no solo mejora la seguridad del procedimiento, sino también sus resultados a largo plazo: "Estamos consiguiendo resultados funcionales muy satisfactorios, junto con un resultado estético óptimo, algo especialmente importante en este tipo de intervenciones", asevera.

Este avance --dstacan desde el grupo sanitario-- "refuerza el compromiso del Hospital Vithas Valencia Consuelo con la incorporación de técnicas de vanguardia basadas en la evidencia científica, ofreciendo a los pacientes una medicina de alta calidad con soluciones más eficaces, seguras y menos invasivas, y posicionando al centro como referente en urología avanzada en la Comunidad Valenciana".