Vithas Valencia Turia pone en marcha una unidad de disnea para abordar la fatiga y la dificultad respiratoria

Vithas Valencia Turia pone en marcha una Unidad de Disnea para ofrecer un abordaje integral de la fatiga y la dificultad respiratoria

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia Turia ha puesto en funcionamiento su nueva Unidad de Disnea, diseñada para ofrecer un diagnóstico "ágil, coordinado y multidisciplinar" a los pacientes que presentan fatiga o dificultad respiratoria, un síntoma frecuente que puede tener múltiples causas y que, en muchas ocasiones, requiere la intervención conjunta de varias especialidades, según ha informado el centro en un comunicado.

Los pacientes con disnea -sensación de falta de aire o dificultad para respirar- suelen pasar por diferentes especialistas hasta que obtienen un diagnóstico claro. Ello se debe a que la disnea no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma que puede aparecer en numerosas situaciones.

Así, puede estar relacionada con condiciones cardiacas, como alteraciones en el músculo o las válvulas del corazón; con problemas respiratorios, como inflamación de las vías aéreas o cambios en la estructura del pulmón; con factores metabólicos o sistémicos, como la anemia o, incluso, con situaciones de esfuerzo, estrés o pérdida de forma física. En muchos casos, la causa se debe a la combinación de varios factores.

Por ello, "el objetivo de la nueva unidad del Hospital Vithas Valencia Turia es, precisamente, evitar la demora en el diagnóstico del paciente con disnea, ofreciéndole un circuito único, ordenado y eficiente", ha apuntado el doctor Alfonso Valle, jefe de Cardiología, especialidad que, junto al servicio de Neumología, ha impulsado la puesta en marcha de la Unidad de Disnea del centro hospitalario.

En esta línea, la doctora Rosaly Moreno, jefa del servicio de Neumología, ha apuntado que han desarrollado "un modelo de trabajo conjunto que nos va a permitir estudiar de forma integral a cada paciente, compartir resultados y tomar decisiones coordinadas, reduciendo tiempos, evitando duplicidades y mejorando la precisión diagnóstica".

La unidad dispone de una amplia cartera de estudios, entre ellos: electrocardiograma (ECG), analítica completa con marcadores de congestión, ecocardiograma Doppler color, prueba de esfuerzo, ecocardiograma Doppler de esfuerzo y espirometría. En caso necesario, se complementa con pruebas avanzadas como ergoespirometría, resonancia magnética cardiaca con MyoStrain, coronariografía y/o cateterismo derecho, entre otras.

El circuito está diseñado para que el paciente no tenga que gestionar derivaciones ni iniciar trámites repetidos. Tras la valoración inicial en la consulta de Cardiología o Neumología, si el origen de la disnea no queda claro, el propio equipo gestionará la cita directa en la otra especialidad, para garantizar "una atención fluida y sin interrupciones".

La Unidad de Disnea está destinada a todas aquellas personas que notan falta de aire, cansancio desproporcionado o dificultad para realizar actividades cotidianas, tanto si estos síntomas aparecen de forma repentina como si se han ido instaurando progresivamente. Está especialmente indicada para pacientes con disnea de origen incierto, personas con síntomas persistentes pese a estudios previos, pacientes con sospecha de patología cardiaca o respiratoria y personas que experimentan fatiga al esfuerzo sin causa aparente.

Según señala el doctor Bader Al-Raies, director médico del Hospital Vithas Valencia Turia, "la puesta en marcha de esta unidad representa nuestro firme compromiso con la excelencia asistencial, la medicina colaborativa y la mejora continua de la experiencia del paciente. Supone ofrecer un circuito más eficiente, humano y centrado en las necesidades reales de quienes buscan respuestas a un síntoma tan frecuente como preocupante".