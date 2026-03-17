Vivencias personales convertidas en canciones: la idea de un estudio valenciano para "regalar experiencias"

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VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Convertir vivencias personales en canciones que se pueden regalar y, de este modo, poder "transportar" a las personas que las reciben a "un momento concreto con alguien especial".

Esta es la idea que ha puesto en marcha el estudio valenciano Soundscape Studio, al frente del cual están dos jóvenes emprendedores, Javi y Darío.

Ambos explican a Europa Press que la iniciativa surgió para "dar al público la posibilidad de poder regalar una experiencia y no algo material, como solemos acostumbrar". "Todos hemos vivido esa experiencia de escuchar una canción y que, de repente, te transporte a una escena más concreta, como un viaje, una persona o una etapa importante", señalan.

Para regalar una canción, el cliente debe rellenar un formulario, que servirá para poder "crear el tema a través de recuerdos, anécdotas o momentos importantes". "Normalmente trabajamos un guion personalizado a través de lo que nos cuentan y creamos la pieza musical para que recoja un poco la historia", detallan.

Ambos se consideran unos "obsesionados" de la música porque son conscientes que "puede mejorar un día duro". Por el momento se encargan principalmente del marketing del proyecto a través de redes sociales, eventos y promociones.

"Solemos utilizar inteligencia artificial para crear vídeos y así poder promocionar las canciones a través de redes sociales de manera que se conserve la identidad de nuestros clientes", apuntan.

Respecto al perfil de personas que se interesan en estos regalos menos convencionales, afirman que es variado, ya que va desde gente joven que busca géneros más modernos a, sobre todo, adultos de entre 45 y 50 años que quieren todo tipo de música, han detallado.

La última iniciativa que han lanzado desde Soundscape se orienta a la celebración del próximo 19 de marzo, el Día del Padre, y al 3 de mayo, Día de la Madre. En este sentido, animan a transformar recuerdos tan cotidianos con los progenitores como ir al cole o viajar en familia "en algo que se pueda escuchar siempre".

De cara al futuro, buscan la "diversificación" para poder "aumentar el rango" de clientes. Una de las opciones que estudian es elaborar pulseras con las que "siempre puedas llevar la canción contigo" y así aumentar su "valor sentimental".