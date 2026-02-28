Voluntarios rinden homenaje a las víctimas de la dana con la plantación de un olivo en Russafa

Centro de Voluntariado La Cantina planta un Olivo Homenaje a las Víctimas de la dana en el Parque Central. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Voluntariado La Cantina, en colaboración con la Plataforma per Russafa y Acord Social, ha celebrado este sábado un acto en homenaje a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. A través de la plantación de un olivo en el Parque Central de València, los asistentes han recordado a los fallecidos y afectados por esta catástrofe natural.

La representante del Centro de Voluntariado La Cantina, Lorena Rodríguez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el objetivo de este proyecto es "plantar un olivo por cada víctima". "Nos hemos reunido para plantar un olivo en memoria de las víctimas de la dana en un proyecto muy bonito, que consiste en plantar un olivo por cada víctima de la dana hasta llegar a 230", ha declarado.

En referencia al progreso de esta iniciativa, ha apuntado que este es el olivo número 16, tras haber plantado otros 15 en otras localidades. "Queríamos que también hubiera uno en Russafa porque cuantos más barrios se vean representados, mejor, ya que la idea es hacer un monumento vivo y una red de olivos donde la gente pueda rendir homenaje a las víctimas", ha señalado.

En un breve discurso frente a los asistentes, Lorena Rodríguez ha revelado que 16 meses después de la catástrofe pretende "establecer una red de memoria viva" a través de los olivos. Hasta la fecha, se han plantado en 14 localidades: Gandía, Almedíjar, El Cabanyal, Albal, Catarroja, Alfafar, La Torre, Les Useres, Atzeneta del Maestrat, Alacant, Benimaclet, Campus de Tarongers, Benetússer y Pedralba.

"La idea es plantar por toda la Comunitat Valenciana, incluso también en otros sitios de España, porque vinieron un montón de voluntarios y estamos seguras de que hay gente que estaría dispuesta", ha añadido. La propuesta se trata de crear "una ruta del olivo con un mapa", de tal manera que las personas interesadas puedan visitar el que tengan más cerca.

Rodríguez también ha recordado cómo empezó este proyecto organizado por Acord Social: "Ocho meses después de la dana se plantó en Parque Alcosa el primer olivo en homenaje a las víctimas de la dana, afectados, y personas solidarias". "Hoy, 16 meses después, plantamos este olivo en Russafa".

Las asociaciones y plataformas involucradas decidieron escoger el olivo por ser "símbolo de paz", según ha indicado Rodríguez. "El olivo es un árbol del Mediterráneo. En muchas culturas ha sido símbolo de paz y resistencia. Además, resiste a todo, incluso a la sequía, ya que tiene unas raíces fuertes", ha recalcado.

"LUGAR ESTRATÉGICO"

Por su parte, la portavoz de la Plataforma per Russafa, Inma Bauset, ha subrayado que este barrio en el centro de València es un "lugar estratégico" para dar homenaje a las víctimas "por la especulación de la vivienda y el abandono" que está provocando que "la comunidad barrial vaya perdiéndose y debilitándose".

"El acto del olivo nos enseña que lo principal es la raíz y arraigarse en el barrio es tomar conciencia de que Russafa ha cambiado y que habrá que cambiar las formas de conectar con ella. A la vez que ser generosos, inclusivos y desarrollar una conexión entre viejos y nuevos vecinos", ha añadido Bauset.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA POR LAS PLACAS DE LOS OLIVOS

También ha asistido, como invitada, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, quien se ha referido al acto como un "momento de memoria". "Está siendo un duelo colectivo, por el que vamos a plantar 230 olivos, y este es uno más de ellos", ha expresado.

Rosa Álvarez también ha manifestado su descontento con el Ayuntamiento de València. "El consistorio tiene muy buenas palabras, pero no se acompañan con hechos. Para poner una placa --todos los olivos portan una en recuerdo de las víctimas-- tiene que pasar por normalización lingüística a ver si se cumple o no con el valenciano que ellos consideran adecuado", ha afeado.

Al hilo, en palabras de Rodríguez, "la idea que tenemos es que L'Horta Sud ha sido para la Generalitat Valenciana una zona de sacrificio". "La población ha sido lo menos importante y eso se ha puesto muy de manifiesto en la dana. Hay que pensar en el territorio, en el Barranco del Poyo y en la población, no simplemente en la especulación", ha señalado.

La representante del Centro de Voluntariado La Cantina también se ha referido a los retrasos que ha conlleva pedir al Ayuntamiento los "permisos oportunos" para plantar los olivos. "En Russafa tenemos una placa preciosa que nos ha hecho un artista y por ahora no nos dejan ponerla. Tenemos que pedir los permisos y esperamos que el Ayuntamiento nos lo dé, aunque vamos a insistir porque el olivo solo no tiene mucho sentido", ha dicho.