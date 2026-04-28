Vox afirma que tomará “las medidas necesarias” en ayuntamientos como València para frenar la regularización de migrantes

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos, ofrece declaraciones a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que su partido adoptará “las medidas necesarias”, tanto en los ayuntamientos de los que forma parte del gobierno como el de València como acudiendo a los tribunales, para “frenar” y “dificultar” el proceso de regularización de migrantes puesto en marcha por el Gobierno.

En su comparecencia tras la junta de síndics, Llanos ha denunciado “la situación de caos que está provocando la regularización masiva de inmigrantes en nuestras ciudades y nuestros barrios”, con “tremendas colas en las puertas de nuestros ayuntamientos”.

“Vamos a tomar todas las medidas legales que estén a nuestro alcance para impedir estas regularizaciones masivas. Esta situación atenta contra nuestra seguridad y provoca un incremento del gasto público que no nos podemos permitir”, ha aseverado, y ha rechazado “que se destinen fondos de más y personal de más” en los ayuntamientos para este proceso.

Al ser preguntado por qué medidas adoptarán exactamente, Llanos se ha limitado a indicar que estudiarán “las posibilidades legales” para frenar el proceso: “En algunos casos será con la fuerza que podamos ejercer en los ayuntamientos donde formamos parte y en otros casos tendremos que ir a los tribunales”.

Cuestionado por si sus críticas son incoherentes con el refuerzo de personal acordado por el Ayuntamiento de València –gobernado por PP y Vox– para este proceso, ha reiterado que su partido adoptará “todas las medidas necesarias” contra la regularización. “En València les aseguro que por parte de nuestro grupo parlamentario se va a hacer”, ha añadido.

PSPV: "SON MÁS COMPATRIOTIAS NUESTROS QUE ABASCAL"

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha rechazado los argumentos de Vox, ya que ha señalado que las personas que serán regularizadas “también tendrán que contribuir con sus impuestos para mantener los servicios públicos”.

Estas personas, ha subrayado, “son más compatriotas nuestros que Santiago Abascal”, líder de Vox, partido al que ha acusado de “recuperar debates que la sociedad española ya había desterrado y superado”.