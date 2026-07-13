Vox avisa al PP de que sin prioridad nacional no habrá presupuestos y los 'populares' se muestran abiertos a dialogar

Arranca el debate del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha avisado nuevamente al PP de que, si no acepta sus enmiendas sobre prioridad nacional, no aprobará la ley de presupuestos de la Generalitat para 2026, al tiempo que ha defendido que este principio es "sentido común puro y duro" y ha garantizado que excluye "a nadie". Mientras, los 'populares' se muestran abiertos a escuchar y dialogar con todos los grupos para mejorar las cuentas autonómicas.

Por el contrario, el PSPV ha defendido sus presupuestos alternativos mediante las más de 4.000 enmiendas presentadas y ha considerado que la prioridad nacional es "el peaje" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "para mantenerse" en el poder. Y Compromís ha reivindicado también sus enmiendas para mejorar la vida de los valencianos, aunque ha considerado que el jefe del Consell está "mucho más cómodo dejándose plegar por los tiros de correa de Vox", por lo que no cree que hayan "muchas sorpresas".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este lunes en los pasillos de Les Corts, momentos antes de comenzar el debate del proyecto de ley de presupuestos en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.

Desde el PP, Mari Carmen Contelles ha asegurado que los 'populares' están abiertos a "dialogar con todos los grupos todo aquello que podamos consensuar" para "intentar que los presupuestos sean mejores que cuando entraron a esta cámara". "Es nuestra voluntad", ha señalado.

No obstante, ha matizado que los acuerdos deben ser "serios y rigurosos" y, en este sentido, ha desdeñado los 'presupuestos alternativos' del PSPV, que ha calificado de "vergüenza y engaño a los valencianos". "Han presentado un cajón de sastre de muchas enmiendas para aparentar que tienen una alternativa, pero de 'presupuestos alternativos', nada", ha replicado.

LOS PRESUPUESTOS ALTERNATIVOS, UNA "TOMADURA DE PELO"

Además, ha advertido de que los socialistas incluyen 3.700 millones de euros "ficticios y que no existen", algo que a su juicio es "una tomadura de pelo a los valencianos, porque ese dinero no existe". "Sacar pecho de unos presupuestos alternativos que se basan en una mentira deja muy mal al PSPV", ha señalado. Frente a ello, ha reivindicado que las cuentas presentadas por el Consell son las "más sociales de la historia" de la Comunitat Valenciana y dedican "ocho de cada diez euros a políticas sociales".

Sobre la prioridad nacional, Contelles ha replicado que este principio "lo empezó Mónica Oltra cuando era vicepresidenta" del Consell y también municipios "gobernados por los socialistas como Gandia o Mislata" mediante "criterios de arraigo". "No hay que rasgarse las vestiduras en el titular ese de la prioridad nacional que alguien quiere", ha deslizado la parlamentaria.

En cualquier caso, ha defendido que en el PP tienen claro que su prioridad "son los valencianos y sus necesidades, y nada de esos 3.700 millones inventados del PSPV". Además, se ha mostrado de acuerdo en aplicar políticas de arraigo, como hacen ya "muchos ayuntamientos", y ha pedido al PSPV y Compromís "que no se rasguen las vestiduras porque ellos son los primeros que llevaron ese arraigo en subvenciones y ayudas, cuando gobernaban".

LA PRIORIDAD NACIONAL "NO EXCLUYE A NADIE"

Mientras, la diputada de Vox Teresa Ramírez ha asegurado que les "enorgullece mucho" que los presupuestos de la Comunitat Valenciana para 2026 sean "los primeros en los que figura la prioridad nacional" y ha recalcado que este principio "no excluye a nadie": "Prioridad nacional es el sentido común de lo que demanda la calle, es decir, los recursos son los que son, son limitados y son finitos".

En todo caso, ha garantizado que no se va "a excluir a nadie, pero como todo en la vida tiene que haber una prioridad, porque los recursos son los que son y no podemos tampoco despilfarrar el dinero". "Lo de prioridad nacional es sentido común, puro y duro. Ojalá hubiésemos podido establecerlo antes", ha expresado.

Por ello, ha abogado por que esos recursos se destinen a quienes sostienen el Estado de bienestar, a políticas sociales y a vivienda pública y ha argumentado que el objetivo de la prioridad nacional es "buscar un arraigo que sea verificable y real". "Hay que priorizar a los valencianos y partimos de una situación bastante complicada", ha advertido, y ha defendido que su formación, desde la oposición, apoya unos presupuestos en un "ejercicio de responsabilidad"

"Cuando estás pactando con un grupo parlamentario que está en la oposición, tienes que llegar a acuerdos. Y los acuerdos, al final, son negociaciones y en esas negociaciones cada uno establece lo que para él es más importante. Y si todos queremos llegar a mejorar los presupuestos de los valencianos, lógicamente yo tendré que acceder a tus peticiones siempre y cuando sean de sentido común, y tú tendrás que acceder a las mías", ha apostillado.

LLORCA "NO LE VALE AL PP"

Frente a ello, José Díaz (PSPV) ha reivindicado que su grupo demuestra con las más de 4.000 enmiendas presentadas que es "la única alternativa posible" y que pone el foco "donde toca, que es en la Comunitat Valenciana y no en sostener a un presidente, Pérez Llorca, que lo único que intenta es contentar a --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo para repetir y ni siquiera desgraciadamente le sirve porque ya estamos viendo que no está confirmado como candidato". "No le vale al PP y nos tiene que valer a los valencianos", ha lamentado.

Sobre sus enmiendas, ha destacado que los socialistas incluyen 3.669 millones de euros que provendrían del nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España, "a los que no se puede renunciar y que van directamente a mejorar los servicios públicos", que supone una oportunidad "histórica".

También ha resaltado los 700 millones de euros que el PSPV propone destinar para mejorar los servicios públicos, atender las demandas de los docentes y mejorar infraestructuras sanitarias. "No existe ninguna razón lógica que a nadie se le pueda ocurrir para rechazar esa posibilidad", ha expuesto.

Sobre la prioridad nacional, Díaz ha considerado que es "el peaje que está pagando Pérez Llorca simplemente para mantenerse" en el poder y ha replicado que, para los socialistas, la prioridad son "los servicios públicos, los valencianos y valencianas y no un presidente que ni siquiera a estas alturas está ratificado, por mucho que está haciendo y por mucho que está rebajando el listón".

LA PRIORIDAD "DE LAS PERSONAS"

Y desde Compromís, Carles Esteve ha destacado que la prioridad de la coalición es la de "las personas" y ha expuesto: "Le preguntes a la gente de la calle qué es lo que necesita y la mayoría necesita encontrar un alquiler que poder pagar o una vivienda que poder comprar, la mayoría de la gente necesitamos que las listas de espera bajen y que los profesionales de la sanidad estén mejor remunerados y que tengan mejores condiciones".

"La mayoría de la gente queremos que en septiembre, cuando vuelven los niños y niñas a la escuela, no se tengan que torrar en clases a 40 grados, o la mayoría de las familias que tienen personas dependientes o mayores que viven en residencias queremos que hayan más plazas. La prioridad de las personas al final es esta, es lo que nos pasa en el día a día y no estas cosas que Vox se inventa y que Juanfran Pérez Llorca parece que asumido como propias de una manera vergonzosa", ha continuado.

En esta línea, ha lamentado que el jefe del Consell "parece que ya ha elegido" y le ha reprochado que esté "bastante cómodo cuando le pega tirones desde Madrid" el líder de Vox, Santiago Abascal. En todo caso, ha resaltado que Compromís "lo intenta igualmente" porque piensan que "vale la pena trabajar para el pueblo valenciano, un pueblo más digno que el gobierno que tiene ahora".