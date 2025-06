Vox denuncia que el Gobierno "niega" a la comisión dana de Les Corts la documentación solicitada de organismos estatales

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha "negado" a la comisión de la dana de Les Corts la documentación solicitada relativa a organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La formación ha censurado este "nuevo capítulo" de la "traición y la infamia" del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha explicado el síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, en declaraciones a los medios este jueves, ayer se remitió a su grupo parlamentario un documento dirigido por la delegada del Gobierno, "esa señora que quiere ser alcaldesa de València", aunque, "de los valencianos, evidentemente no", en el que "niega" a la comisión de investigación la aportación de los documentos solicitados respecto a los organismos que dependen del Estado.

"Se nos dice que la comisión no tiene derecho a conocer los documentos que tienen relevancia y referencia directa con lo acaecido el 29 de octubre, los documentos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, si hubo aviso, si no los hubo, si hubo diligencia o hubo total incompetencia", ha expuesto. Y ha denunciado: "No tenemos derecho a conocerlos, eso solamente se puede controlar, según ella, por las Cortes Generales".

En el escrito, con fecha 30 de mayo, consultado por Europa Press, la representante del Ejecutivo central argumenta que la "solicitud de información o documentos a la Administración General del Estado, así como al conjunto de entes que conforman el sector público estatal, en tanto instrumento de control político, corresponde exclusivamente a las Cortes Generales".

En esta línea, recuerda que las "facultades de control político de la asamblea legislativa de una comunidad autónoma se circunscriben a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios" de la misma, "sin que sea posible que mediante esa facultad los parlamentarios autonómicos, invocando alguna relación de la información o documentos solicitados con los intereses o competencias autonómicas, puedan ejercer un control directo o indirecto de los órganos y autoridades del Estado".

BERNABÉ "CABALGA ENTRE CONTRADICCIONES"

El portavoz parlamentario de Vox en Les Corts, que ha acusado a Bernabé de "negarnos el pan y la sal a los valencianos" con esta negativa, ha expuesto que desde la comisión habían solicitado documentación sobre la CHJ, como "todos los informes y la escaleta de cómo se actuó en las horas previas, durante y después de la riada". "Necesitamos saber todos esos datos", ha justificado.

Además, ha aprovechado para criticar que la delegada del Gobierno, "cuando declara en los tribunales o ante los medios" de comunicación, "cabalga entre las contradicciones". "Ya nos lo ha dicho alguna vez el PSOE: primero amnistía no, luego sí", ha ejemplificado, y ha cuestionado que Bernabé "siempre" se "contradice" en sus manifestaciones.

José Mª Llanos ha reprochado a los representantes del Ejecutivo central que se les "llene la boca cuando gobiernan de autogobierno autonómico" pero, al mismo tiempo, "nos están negando a los representantes directos de los valencianos que podamos debatir en la comisión de investigación sobre todos los documentos y todos los hechos acaecidos para poder dirimir todas las responsabilidades". A su juicio, resulta "evidente" que esto es "una muestra más" de un "nuevo capítulo de la traición y la infamia del PSOE".

En este punto, ha insistido en que los socialistas "no querían una comisión de investigación, al menos no una en estas Cortes autonómicas, porque sí han aceptado la del Congreso de los Diputados, suponemos que porque la tendrán controlada con los socios que le mantienen en el sillón al señor Sánchez". Mientras, ha remarcado, "nos impide con total desprecio, con total abandono y con total traición a los valencianos que podamos dirimir todas las responsabilidades".

Así, ha denunciado que el Gobierno "nos niega que podamos tener el conocimiento de todos los hechos" porque, "según la delegada del Gobierno, no tenemos derecho los valencianos aquí en las Cortes Valencianas a tener toda la documentación para dirimir las responsabilidades". Por todo ello, ha considerado que resulta "evidente" que el Gobierno de Sánchez "tiene mucho que ocultar de su conducta criminal por acción y por omisión del deber de socorro a los valencianos".

EL LISTADO DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS AÚN NO HA LLEGADO

Por otro lado, preguntado por si la mesa de la comisión de investigación de la dana de Les Corts ya dispone del registro de asociaciones de víctimas de la dana --paso previo para invitarlas a comparecer--, ha apuntado que, a estas alturas, a su grupo parlamentario "no ha llegado todavía" este listado, pero ha confiado en que "lo van a remitir" en breve.

El martes, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que espera poder disponer a lo largo de esta semana del mismo para, a partir de ahí, enviar las invitaciones para que las asociaciones puedan participar. A su juicio, "lo ideal" sería poder disponer de este registro a lo largo de la presente semana con el objetivo de "dar celeridad al tema".