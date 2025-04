Vox no ve "actitud delictiva" tras el borrado de las cámaras del Palau pero sí cree "conveniente" haberlas conservado

"Yo todos los días borro grabaciones de mi iPhone porque se me carga", alega, aunque reconoce que no es algo "comparable"

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha considerado que no existe una "actitud delictiva" tras el borrado de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat de la jornada del 29 de octubre --el día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia--, aunque sí que ha afirmado que hubiera sido "conveniente" haberlas "conservado".

Al ser preguntado, en declaraciones a los medios este miércoles, por si se ha "sorprendido" al tener conocimiento de que la Generalitat ha eliminado estas grabaciones, ha manifestado: "Qué tienen que les diga. Yo todos los días borro grabaciones de mi iPhone porque se me carga". Cuestionado sobre si considera que es "comparable" las grabaciones de su teléfono móvil con las cámaras de la sede de la Generalitat, ha matizado que, "humildemente", no lo es.

Dicho esto, ha rechazado "hacer valoraciones" de lo hecho aquel día, puesto que, a su juicio, "a lo mejor habría que preguntar a esas personas si en otros días también, como hago yo, borran sus grabaciones". Seguidamente, ha puesto el foco en el Gobierno de España: "Lo que sí que ya es desde luego culpable es que, cuando algunos a nivel nacional están siendo investigados y se les han requerido unas grabaciones, justo cuando se les han requerido es cuando las han borrado". "Eso ya me parece más delictivo", ha dicho.

Preguntado por si cree que hubiera sido "responsable" haberlas guardado "un poco más de tiempo a la espera de lo que pudiera pasar", José Mª Llanos ha afirmado que supone "que sí" porque sería "lo conveniente". "Lo que no sé es cuál es la forma habitual de proceder en otras ocasiones. Yo no veo, a priori, porque no voy a hacer un juicio judicial, una actitud delictiva en ese borrado", ha expuesto.

RECHAZA VALORAR LAS LLAMADAS ENTRE MAZÓN Y PRADAS

Por otro lado, sobre el registro de llamadas entre el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y la exconsellera Salomé Pradas del día de la dana ha rechazado emitir "ninguna valoración", dado que estas cuestiones están en un proceso judicial en marcha. "Saben que hago valoraciones de lo que son manifestaciones hacia fuera, pero de lo que es la instrucción no voy a hacer valoraciones", ha zanjado.

Cuestionado por las críticas del PSPV y Compromís, que han censurado que el jefe del Consell estuvo "incomunicado" durante las horas críticas de la tarde del 29O, el síndic de Vox ha expuesto: "La suerte que tenemos en una sociedad democrática con la división de poderes es que la izquierda no decide ni juzga. Por tanto, ya se verá en la instrucción y luego en la fase oral en el caso de que se abra".

Y sobre si le "convence" la explicación dada por la Generalitat sobre esas llamadas, ha asegurado que se manifestará sobre estas cuestiones cuando se celebren las comparecencias en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, momento en que dará "las explicaciones oportunas". "Entonces haré las declaraciones políticas al respecto", ha especificado.

En este contexto, ha insistido en que tanto el 29 de octubre como los días posteriores "hubo una negligencia" porque "no se tomaron las medidas oportunas", pero ha recalcado que "todo eso se va a analizar políticamente para dirimir todas las responsabilidades". "Lo he dicho yo, pero es que lo ha dicho --el líder de Vox-- Santiago Abascal. También ha dicho que vamos a exigir que se depuren todas las responsabilidades políticas y también criminales", ha apuntado.

Y REPLICA: SÁNCHEZ "NEGÓ" LA AYUDA

En relación con el informe remitido por el director general del Medio Natural de la Generalitat al juzgado que investiga la gestión de la dana que señala que a las 11.54 del 29O envió una comunicación interna al director de la AVSRE en la que ponía a su disposición a los agentes mediambientales para la colaboración en el plan frente al riesgo de inundaciones, Llanos ha replicado que también "cinco países ofrecieron su ayuda" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la "negó", como también lo hizo con "los 120.000 efectivos de la UME que estaban ansiosos y desesperados en el cuartel de Bétera, a pocos kilómetros de la tragedia, para venir a ayudarnos".

Por tanto, a su juicio, "las tonterías del Gobierno y el querer tapar su conducta criminal echando la porquería hacia los demás es también una conducta culpable que se dirimirá en la comisión de investigación de Vox y se dirimirá en los tribunales".

NO SE PLANTEAN PEDIR LA DIMISIÓN DE BERNABÉ, DE MOMENTO

Además, preguntado por si Vox considera que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, debe dimitir tras su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja, tal y como pide el PP, ha explicado que su grupo no va a entrar "en el juego de reprobación y dimisión", aunque ha indicado que, por el momento, no se han "planteado" pedir la dimisión. Pero ha advertido: "Si lo consideramos oportuno, lo pediremos", aunque, en este momento "lo que hay que hacer es pensar en la reconstrucción de Valencia".

Al mismo tiempo, ha subrayado que Bernabé "mintió en sus declaraciones sobre la falta de aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar" y "ha mentido también en su currículum", por lo que se ha preguntado "en cuántas cosas más no habrá mentido o mentirá a los valencianos". Por tanto, sí que ha considerado que "a lo mejor es aconsejable que se vaya de donde está", pero esa "no es una cuestión que interese" a Vox.

REIVINDICA EL PACTO CON EL PP PARA LOS PRESUPUESTOS

En otro orden de asuntos, sobre el debate el pleno de Les Corts de este miércoles de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat para 2025 --que Vox ha pactado con el PP--, José Mª Llanos ha considerado "normal" que el PSPV y Compromís critiquen las cuentas porque precisamente "ellos son los responsables de no haber retirado ni una sola rama de nuestros cauces y barrancos y de haber provocado en gran medida y de forma muy sensible el fallecimiento de 228 valencianos" como consecuencia de la Ley de la Huerta.

Sobre las declaraciones de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que ha considerado que el pacto PP-Vox para los presupuestos de 2025 "nos quiere devolver al franquismo", el síndic de Vox ha replicado que ante "lo que nos encontramos ahora" es que "hemos vuelto a una dictadura con el gobierno de Sánchez".

Dicho esto, ha reivindicado que las cuentas autonómicas son "buenas" para los valencianos y que gracias a Vox son incluso "mejores". "O somos muleta del PP o el PP se arrodilla ante Vox. Ojalá se hubiera arrodillado ante Vox porque eso supondría que los presupuestos al 100% son los de Vox y les aseguro que serían los mejores para todos los valencianos", ha indicado.