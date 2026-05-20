Ximo Puig afirma que cree en la "honradez y en la persona" de José Luis Rodríguez Zapatero

Archivo - El expresident de la Generalitat, Ximo Puig (d), y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (i), en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El expresident de la Generalitat Ximo Puig ha asegurado que "cree" en la "honradez y la persona" del que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Igualmente, ha recalcado que confía "absolutamente en la justicia" y en que el exidirigente socialista

"explicará todas aquellas cuestiones en las que puedan quedar en duda".

Así lo ha puesto de manifiesto Puig en València, donde interviene como embajador de España para la OCDE en la Jornada Anual Paco Pons, a preguntas de los medios sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

Puig ha incidido en que en este momento solo tiene conocimiento a través de lo que ha visto a través de los medios de comunicación y, de lo que ha leído, no ve "que haya una traslación directa de responsabilidad judicial del señor Zapatero". "Pero en cualquier caso no me corresponde a mí analizarlo", ha puntualizado.

"Yo confío absolutamente en la justicia y confío en que el presidente Zapatero explicará todas aquellas cuestiones que puedan quedar en duda. Yo creo en su honradez y creo en su persona", ha agregado.

Interrogado por si le "sorprende" que se investigue ahora a Zapatero, Ximo Puig ha reconocido que, aunque actualmente le sorprenden pocas cosas, sí lo ha hecho que se apunte al expresidente en este tipo de cuestiones. Y ha aseverado que en estas "cuestiones políticas" es "evidente que hay mucha gente muy poderosa de dentro de España y de fuera de España", que le tienen ganas.

Ximo Puig ha declarado que espera que Zapatero se defienda "y que todas aquellas cuestiones que en estos momentos aparecen como dudas se resuelvan".

Además, ha recordado que se está hablando de "indicios". "No hay nada en el auto, por lo que yo sé, porque no puedo hablar en profundidad, que directamente le inculpe", ha considerado el ex jefe del Consell, para después añadir: "Pero, bueno, la justicia va a actuar, él ha dicho que va perfectamente a comparecer y a aclarar todo aquello que pueda haber dudas, y yo espero que finalmente esta cuestión se cierre positivamente".