Xirivella presentará alegaciones al proyecto de la plataforma reservada para el transporte público - AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) ha anunciado que presentará alegaciones al estudio informativo de la plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación sometió a información pública el pasado 22 de abril.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y el concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido, han mantenido una reunión con todos los departamentos técnicos del consistorio afectados por este proyecto --urbanismo, infraestructuras, servicio jurídico y medioambiental-- y, tras un primer análisis del estudio informativo sometido a información pública, se ha puesto sobre la mesa que el trazado propuesto a su paso por Xirivella es "inviable" y "choca frontalmente" con el modelo urbanístico de municipio por el que se está trabajando desde el actual equipo de gobierno, tal como ha señalado el consistorio en un comunicado.

En palabras de Paqui Bartual, "no podemos apoyar un trazado que ya se planteó en 2018 y que, desde entonces, no se ha modificado, teniendo en cuenta que en todo este tiempo el modelo urbanístico de los municipios ha cambiado mucho".

Durante el transcurso de la reunión que se ha mantenido con el personal técnico del Ayuntamiento de Xirivella, se ha realizado un primer análisis del estudio publicado. En cuanto al itinerario que realizarán los vehículos a su paso por la localidad en la avenida de la Constitución, se ha visto que dicho recorrido afecta "de forma muy importante" al 50 por ciento de las plazas de aparcamiento de dichas zonas sin proponer ninguna alternativa ni bolsas de aparcamiento a las terrazas de bares y cafeterías y se propone una vía ciclopeatonal que restringe "de forma importante" el actual paso peatonal en la zona.

Sobre la avenida Virgen de los Desamparados, además de la reducción de zonas de aparcamiento, bares y terrazas, hay que sumar que en ningún momento se define el trazado que realizarían los vehículos, indican desde el consistorio. El proyecto de la plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella elimina el único acceso al Parque Pablo Iglesias, donde tampoco se propone ninguna alternativa de acceso.

Además, se producen diversas afecciones, tanto en la toma general de la EMSHI que suministra agua potable en alta a los vecinos de Xirivella, como en las líneas C3 y C4 de ADIF.

PRÓXIMOS PASOS

En los próximos días, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xirivella se va a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo, con el objetivo de trabajar con el resto de partidos políticos que forman la corporación municipal, y también está previsto mantener reuniones con diversas asociaciones vecinales para recoger sus inquietudes.

Desde el Ayuntamiento de Xirivella "se va a seguir trabajando, reclamando y exigiendo todas las infraestructuras de movilidad necesarias" para que sus vecinos "estén conectados y tengan las máximas facilidades para poder hacer sus desplazamientos".

"Seguiremos reclamando el metro a Xirivella y que la línea C3 de Renfe funcione como lo hacía hace años y no como lo hace ahora, en un estado de semi abandono. Como alcaldesa de Xirivella, no voy a tomar ninguna decisión que vaya en contra de mis vecinos, ha concluido Bartual".