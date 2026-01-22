La zona cero de la dana llama al voluntariado de toda España a volver a visitarla para "conocer cómo ha renacido"

El presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José F. Cabanes, presenta la campaña 'Vuelve a l'Horta Sud' en Fitur - MANCOMUNITAT HORTA SUD

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Municipios de la 'zona cero' de la dana han invitado a los miles de voluntarios de toda España que acudieron a ayudar de forma masiva a l'Horta Sud (Valencia) en los días posteriores al 29 de octubre de 2024 a que regresen para hacer turismo, "conocer cómo ha renacido un territorio y apoyar su recuperación económica".

Así lo ha defendido la Mancomunitat de l'Horta Sud este jueves en Fitur 2026 en Madrid, durante la presentación de la iniciativa 'Vuelve a l'Horta Sud / Torna a l'Horta Sud', que forma parte del nuevo plan estratégico de turismo de la comarca, impulsado por la institución comarcal.

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha subrayado que aquel voluntariado que ayudó a quitar el barro de las casas y las calles tiene la oportunidad de volver haciendo turismo y redescubrir un territorio rico en patrimonio, gastronomía, fiestas y espacios naturales. El documento está financiado con la ayuda de la Diputació de València dentro de la convocatoria Impulsem Turisme 2025.

Más de un año después de la catástrofe, el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha defendido que "es momento de pensar en cómo queremos que sean nuestras ciudades en el futuro, cómo queremos que sea nuestra economía y cómo queremos que sea nuestro turismo".

"A todas aquellas personas que acudieron a la zona cero en las semanas posteriores a la DANA, ahora las invitamos a venir a disfrutar de l'Horta Sud de otra forma, a admirar nuestros dos parques naturales, a degustar nuestro allipebre o nuestros arroces al horno, a conocer nuestra artesanía que es patrimonio Unesco, a pasear por nuestra huerta y sentir el legado de muchas generaciones, a admirar nuestra cultura del fuego y de la pólvora, o a perderse entre los muros de algunos de nuestros monumentos más emblemáticos como el Castell d'Alaquàs o las torres andalusíes", ha añadido.

Tras la intervención del presidente, se ha proyectado un vídeo en el que se recoge el estado en el que quedó l'Horta Sud tras la dana y cómo la ayuda del voluntariado contribuyó a superar la fase más dura. A continuación, se muestra cómo se han recuperado muchos de los recursos turísticos actuales, según ha informado la corporación comarcal en un comunicado.

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

En la segunda parte de la presentación, han intervenido Eva Martínez y Susana Lázaro de Via Heraclia, empresa que ha elaborado la campaña. "Este plan plantea una nueva etapa en la que proponemos reinventar el modelo turístico, poniendo en valor, no solo nuestro patrimonio a todos los niveles y nuestros recursos, sino nuestra capacidad de superación, de transformación y de resiliencia", han expresado.

El plan y la campaña han sido presentados en el espacio de la Diputació de València en Fitur, por el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, y por la empresa Via Heraclia, que ha sido la encargada de elaborarlo.

Al acto también han asistido el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, así como los portavoces de la institución provincial, Carlos Fernández Bielsa (PSPV) y Dolors Gimeno (Compromís), además de la vicepresidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, y alcaldías y concejalías de diferentes municipios.