¡Zorra, zorra! Conoce a Nebulossa, la banda de pop ochentero con la letra más desacomplejada del Benidorm Fest

"Si salgo sola soy la zorra; si me divierto, la más zorra. Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía". Directo y sin complejos, la banda de pop ochentero Nebulossa trae el producto local al próximo Benidorm Fest. Desde Ondara y Pedreguer, María y Mark intentarán que el Micrófono de Bronce se quede en la Marina.

Nebulossa es el nombre del proyecto de María Bas y Mark Dasousa, que son pareja y también son los participantes de más edad en este Benidorm Fest. Dasousa tiene una larga trayectoria como productor musical, y trabaja con grupos de la escena valenciana como La Fúmiga o Zoo.

Con "Zorra", este dúo valenciano pretende "pretende resignificar una palabra que ha servido para someter a las mujeres del mundo y para cortarles las alas". "'Zorra' es un himno para que todas las oprimidas del mundo, y todas las que alguna vez se han sentido impotentes, levanten la mano y le digan al mundo que nadie les puede parar", explican.

Su presencia en el Benidorm Fest fue toda una sorpresa, para ellos antes que nadie, y más concretamente para Mark: "María presentó la canción de forma clandestina", ha explicado a Europa Press. "Un día me dijo: 'Tienes que firmar aquí'. Pero bueno, tampoco le quise dar demasiada importancia porque sinceramente pensaba que no íbamos a llegar a la semifinal. Es que fue una sorpresa inmensa, de verdad".

Bas, por su parte, sí lo veía más claro: "Yo cuando miré la canción pensé, tiene que gustar". Así que, "sobre la bocina", envió "Zorra" a RTVE.

"TIRA LA COPA"

Más tiempo tuvieron para la realización del vídeo de la canción, que también es de factura valenciana. Laia Lluch firma para la Agència Bondó el clip que acompaña a "Zorra", que viene trufado de referencias a mujeres que rompieron moldes en su momento.

Para interpretar Bas aparece vestida como la artista Manuela Trasobares y recuerda su intervención viral en el programa 'Parle Vosté, Calle Vosté' de Canal 9. Frente a un público de hombres con el ceño fruncido y mujeres que comparten la letra de la canción, Bas termina tirando la copa igual que Trasobares y animando al público a acompañarla.

No es la única referencia del videoclip: en varias de las poses fuera de esta escena, Bas recrea imágenes que recuerdan a Raffaella Carrà, Bárbara Rey, Bibiana Fernández e incluso Samantha Hudson.

SALIRSE DEL "ECOSISTEMA NATURAL"

La producción de la canción también es de casa, y es que Dasousa tiene un estudio de grabación desde hace más de 20 años por el que pasan habitualmente La Fúmiga o Zoo. "Yo realmente vengo de producir todos estos grupos donde he aprendido un montón. La escena valenciana ha sido siempre una cosa muy familiar, ahí hemos crecido todos juntos", ha explicado.

"María siempre venía conmigo cuando iba a los directos a hacer el sonido a los grupos y ella iba entrando en mi mundo, que era el mundo musical. Ella lo vivió de pequeña porque también bailaba cuando era niña y le gustaba la ópera y cantaba en casa", ha explicado. Sin embargo, el género en el que más cómoda se encontraba Bas es el pop ochentero.

En este género se ha desarrollado su trayectoria. Nebulossa se estrenó en 2020 con su single "La Colmena" y en 2021 vio la luz su álbum debut, "Poliédrica de Mí". Desde entonces otro buen puñado de singles como "Me Ha Dado Porno" o "Me pones a mil", que prometen formar parte de su nuevo trabajo "Virturrosismo", un álbum que continúa la línea marcada en sus primeros temas.

El Benidorm Fest no es su primera experiencia eurovisiva: el año pasado se presentaron a la preselección de San Marino --Una Voce Per San Marino--, aunque no lograron llegar a la final.

"Me gusta la música en general, tengo mis preferencias muy marcadas, pero en el estudio hemos grabado un montón de cosas y eso nos ha abierto mucho la mente", explica Dasousa, que admite que quizá el Benidorm Fest no sea su "ecosistema natural". "Pero también de pequeño he vivido lo que era Eurovisión en casa de mis abuelos y esto está en nuestra genética, nos guste o no", ha añadido.