El corto 'València lo tiene todo', delfín de oro en el Cannes Corporate Media & TV Awards

El cortometraje promocional 'València lo tiene todo' de la Valencia Film Office ha sido galardonado con un delfín de oro en la categoría de películas de turismo en el reconocido certamen de Cannes Corporate Media & TV Awards, celebrado en la localidad francesa.

Se trata de un vídeo publicitario realizado por la productora Paella Productions y dirigido por Jaume Bayarri que relata la historia de Gastón: un guionista que necesita vender su proyecto al productor de Unit Film Productions.

La historia se transforma por las objeciones del productor ante su elevado coste, pero Gastón le desvela la clave del proyecto: València reúne todas localizaciones posibles a menos de una hora de distancia, detalla la fundación Turismo València en un comunicado.

El reconocimiento en Cannes se suma al primer premio conseguido en la categoría 'Promoting film locations' del festival portugués Art&Tur, el segundo en 'Promotion of locations for film shooting' del International Eco and Tourism Film Festival de Tortosa y el bronce en la categoría de anuncios turísticos del Baku International Tourism Film Festival, celebrado en Azerbaiyán.

Desde 2010, el festival Cannes Corporate Media & TV Awards está reconocido internacionalmente como uno de los más prestigiosos de la publicidad turística. El jurado está compuesto por ganadores de premios Oscar y Emmy, así como por especialistas en comunicación del mundo corporativo.

La responsable de Turismo València y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, ha celebrado estos premios como "el mejor reconocimiento posible" a la promoción turística de la capital del Turia que realizan tanto las instituciones públicas como el sector audiovisual valenciano.

"El cine es una importante ventana de promoción para la ciudad, y la colaboración de todos estos actores es clave para poner en valor todos los escenarios con lo que cuenta València y transmitir una imagen de calidad que permita dinamizar la actividad audiovisual", ha afirmado la portavoz socialista.

VALÈNCIA, TIERRA DE RODAJES

València Film Office, impulsado por Turismo València, trata de liderar la promoción del 'cap i casal' como escenario de cortos, largometrajes y campañas publicitarias, y ser una oficina técnica de rodajes que permita concentrar todas las solicitudes de grabación, sistematizar procedimientos y profesionalizar la gestión de rodajes en nuestra ciudad.

Durante el año pasado atendió más de 300 consultas de rodaje, entre ellas películas, programas de televisión, anuncios, documentales, videos promocionales o cortometrajes, entre otros.

València cuenta con recursos naturales, patrimoniales e infraestructuras diversas que la posicionan como "excelente plató cinematográfico en el que recrear multitud de escenarios diferentes": la huerta, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Marina y el Puerto de València, el centro histórico o Feria València.