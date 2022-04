Hosbec acusa al Botànic de "élite acomodada" por crear una tasa turística "que nadie quiere"

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal hotelera Hosbec ha acusado a los grupos políticos que integran el Consell del Botànic --PSPV, Compromís y Unides Podem-- por "vivir en un mundo irreal de élite acomodada entreteniéndose en crear un impuesto, la tasa turística" que, a su juicio, "nadie quiere y que nadie va a implantar".

Los empresarios turísticos aseguran, en un comunicado, que "no dan crédito al empecinamiento de los diputados del Botànic en Les Corts Valencianes, que continúan con su particular venganza contra todo lo que huela a turismo y que quieren materializar en forma de un nuevo impuesto a las estancias turísticas en el peor momento económico que está atravesando la economía valenciana, española y mundial en décadas".

"No se puede explicar esta actitud de continuar con la tramitación de una tasa turística que nadie quiere y que nadie va a implantar si no es desde el punto de vista de una élite acomodada que vive en un mundo irreal exento de dificultades. Mientras que los diputados de Compromís, Podemos y algunos del PSPV se entretienen con esta iniciativa, los ciudadanos y los sectores empresariales luchamos por superar esta grave crisis económica en la que ya estamos inmersos", lamenta el presidente de Hosbec, Toni Mayor.

"Es cuando menos absurdo e incomprensible --incide-- que el Gobierno Valenciano esté haciendo encaje de bolillos para cuadrar una rebaja de impuestos y tasas y mientras estos diputados pierden el tiempo y nuestro dinero entreteniéndose en arruinar la campaña turística".

Toni Mayor considera que "a los palos que están recibiendo los consumidores en forma de inflación, coste de la energía e incremento de todos sus gastos, no se puede sumar un nuevo palo en forma de impuesto turístico" .

Afirma que el sector turístico está "muy preocupado además por el peor momento elegido por el Botànic para anunciar un nuevo impuesto: a las puertas de la primera Semana Santa de normalidad, con una guerra y una crisis económica galopante y con una pandemia que todavía no ha acabado".

"Nos deberíamos ahorrar la mala imagen que estamos dando. Con ese mensaje de impuestos se está generando una sensación de que los turistas molestan y no son bien recibidos, todo lo contrario al espíritu de Hospitalidad en el que hemos venido trabajando durante los últimos 7 años junto con los responsables del turismo valenciano", ha continuado Mayor.

"GRAN ERROR DE DEJAR PASAR LA COPA AMÉRICA"

Por otra parte, desde Hosbec se han mostrado muy críticos con "la actitud de los responsables de Ayuntamiento de València de dejar pasar la oportunidad de volver a ser la sede de la Copa América".

"Es inaudito que teniendo las mejores instalaciones de España, teniendo la oportunidad de ser de nuevo un referente internacional con tanta repercusión y retorno, el Ayuntamiento no haya movido ni un dedo para volver a ser la sede. Si Barcelona está exultante con su designación es porque es un gran evento de gran trascendencia. La actitud del Ayuntamiento de Valencia con la Copa América y con la tasa turística sólo demuestra su animadversión contra todo lo que huela a turismo y a progreso que no les interesa en absoluto", ha manifestado Mayor.

Y sobre las declaraciones del alcalde, Joan Ribó, sobre la tasa turística, Hosbec califica de "terrorífico" que el primer edil "no sepa que en València se generan muchas más pernoctaciones en alojamientos de economía sumergida que nunca pagarán tasa y más terrorífico aun que no sepa como funciona el 'revenue' en los proceso de venta: un sólo euro marca la diferencia de posicionamiento de hoteles, como para no hacerlo con un destino que no es Roma ni París ni Amsterdam".