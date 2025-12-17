BDO.- BDO refuerza su presencia en Bilbao con la integración de Macua Auditores

Archivo - Logo BDO - BDO - Archivo

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

BDO, una de las principales firmas internacionales de servicios profesionales, ha anunciado la integración de Macua Auditores, con el objetivo de consolidar su presencia en Bilbao y potenciar su crecimiento en la zona Norte.

La integración de Macua Auditores, de la que ha destacado que es una firma con una sólida trayectoria desde su creación en 1988, permitirá a BDO ampliar su cartera de clientes y reforzar su propuesta de valor en un mercado clave, incorporando a un equipo de más de 10 profesionales altamente cualificados y con experiencia en servicios de auditoría y assurance.

La dirección de la oficina seguirá a cargo de Alfonso Berganza y con el equipo de Macua se incorpora como socia Irene Urquiaga. "La integración de Macua Auditores supone un impulso decisivo para consolidar nuestra presencia en Bilbao y seguir creciendo en la zona norte con un equipo altamente cualificado", según ha destacado Alfonso Berganza.

Hasta la fecha, Macua Auditores ha registrado una facturación superior a 700.000 euros y, según las previsiones, la firma alcanzará una facturación aproximada de 4 millones de euros en Bilbao durante el próximo ejercicio. Con motivo de esta integración, el equipo de BDO Auditores en Bilbao ha inaugurado su nueva oficina en la Gran Vía Don Diego López de Haro.

Esta operación se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento que BDO está impulsando en España, basada en la integración de firmas "con alto valor añadido y presencia local consolidada". Según ha subrayado, a través de adquisiciones selectivas en mercados clave, "refuerza su posicionamiento nacional, acelera su expansión y amplía su capacidad para ofrecer soluciones integrales a sus clientes en todo el territorio".

A principios de año, la firma abrió una nueva oficina en Santander tras la integración de Enrique Campos y Auditores, SLP. De igual manera, la reciente apertura de una sede en Andorra "refuerza el firme compromiso de BDO por fortalecer su red y cobertura nacional".

Por su parte, el presidente de BDO Auditores en España, Carlos Sotillos, ha destacado que esta operación demuestra su compromiso con la expansión nacional de la firma y, en concreto, en el norte de España, donde quieresn seguir explorando "nuevas oportunidades" tanto para sus clientes como equipos. "Integramos el expertise de Macua Auditores y avanzamos en nuestro propósito de ofrecer un servicio integral y de máxima calidad", ha agregado.