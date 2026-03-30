KPMG.- El 28% de las empresas del sector Turismo ha redefinido su estrategia por el escenario geopolítico

Turistas pasean por el centro de la ciudad, a 26 de marzo de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). Alicante ha registrado extraordinarios resultados de ocupación hotelera el pasado mes de febrero, “que son los mejores de la historia con un reg - Joaquín Reina - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 28% de las empresas del sector turístico ha redefinido su estrategia o lo va a hacer en el corto plazo debido al entorno geopolítico, ya que el sector es uno de lo más sensibles a estos cambios, según el informe 'Perspectivas Turismo 2026' realizado por KPMG en colaboración con CEOE.

Estos cambios se concentran principalmente ne las inversiones (63%), en proyectos de innovación (50%), ajustes de política de precios (46%)m sostenibilidad (38%) y ciberseguridad (38%).

Además, el 57% de los directivos afirma estar analizando la situación antes de tomar cualquier decisión.

No obstante, a pesar de la complejidad del entorno, el sector turístico presenta una valoración positiva de su situación actual ya que un 92% de los directivos califica el momento como "bueno" o "excelente".

Además, la valoración de la situación actual de la empresa turística es positiva. Más de la mitad de los directivos (53%) considera que su empresa se encuentra en una situación buena, y un 33% la califica como excelente, lo que eleva la valoración positiva total al 86%.

De cara a los próximos 12 meses, las expectativas apuntan a un escenario de estabilidad y continuidad, con un 47% de las empresas que prevé mantener su situación actual y un 46% que anticipa una mejora, mientras que el pesimismo se mantiene en niveles reducidos (7%).

De cara a este año, el crecimiento esperado es moderado en facturación, pero el 73% espera crecimiento en este indicador. En cuanto a las inversiones, estas estarán orientadas a sostenibilidad (44%), ciberseguridad (48%) e IA (61%), y por utilizar la IA sobre todo para la mejora de la experiencia de cliente.

En referencia a los riesgos, en este sector pesan sobre todo tensiones geopolíticas (51%), de demanda (35%) y los cambios climáticos (19%), y en dependencia europea emerge un patrón singular centrado en deslocalización (48%) y cumplimiento de contratos (40%).

Los empresarios apuntan que la mejora de la rentabilidad, la transformación digital estratégica y adopción de nuevas tecnologías, así como la expansión y el crecimiento internacional son la prioridad para este año.

En referencia a este último punto, destaca que las regiones donde tienen previsto focalizar su expansión son Latinoamérica y Caribe (62%), Europa Occidental (44%) y Norte de África (33%).

En este sentido, los retos que más preocupan a las empresas del sector son la transformación digital estratégica, la atracción y fidelización del talento, los cambios regulatorios y la gestión de las bajas por incapacidad temporal.