McKinsey.- Empresas punteras revelarán cómo implementar el diseño sostenible en el ciclo 'Making Next'

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ponentes de compañías punteras abordarán cómo aplicar el diseño sostenible a las prácticas empresariales en el ciclo 'Making Next. Designing strategies for plausible futures', organizado por EINA (Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona), en colaboración con Barcelona Global, EADA Business School y McKinsey & Company, que se celebrará online del 7 de octubre al 4 de noviembre.

El ciclo consta de 5 webinars, que tendrán lugar los jueves de 19.00 a 20.00 horas, dirigidos a distintos grupos de interés dentro de la empresa.

Los ponentes presentarán casos reales de cómo implementar el diseño sostenible en cuatro ámbitos empresariales: Producto, Sistemas Producto-Servicio (SPS), Transformación de Modelo Organizativo y Ecosistemas Colaborativos.

"Queremos empujar a las empresas a llevar a cabo intervenciones conscientes y transformadoras a través del diseño y de sus posibilidades materiales y técnicas", ha explicado el director de EINA, Pau de Solà-Morales.

Por su parte, la directora académica del Máster en Sostenibilidad e Innovación Empresarial de EADA, Federica Massa, ha manifestado que "el desafío al que se enfrentan las empresas con la sostenibilidad es entender que no solo producen, sino que cambian los equilibrios entre las personas y dentro del entorno natural", y ha asegurado que los seminarios "brindarán la oportunidad de repensar el papel de las empresas, no como productores, sino como diseñadores de políticas y relaciones".

Desde McKinsey & Company, Ben Sheppard, socio que lidera la práctica de Product Development and Design and Londres y es el fundador de London Design-to-Value lab, ha destacado que, en relación al valor del diseño, han seguido a 300 compañías durante más de 5 años para aprender qué se necesita para crear mejores productos y servicios. "De entre decenas de miles de acciones emprendidas por las organizaciones, tan solo cuatro resultaron estar vinculadas a mejores resultados, y aquellas que acometieron esas cuatro acciones crecieron el doble que el resto", ha apuntado.

'Making Next. Designing strategies for plausibles futures' contará con los testimonios de Ben Sheppard, partner de McKinsey London; Julia Koerner, arquitecta y diseñadora; Robert Metzke, global head of Sustainability de Philips; Javier Quiñones, CEO y CSO de IKEA USA, Rafael de Balanzó, arquitecto, urbanista y fundador de Urban Resilience Thinking Design Studio; y Maria Buhigas, urbanista y fundadora de Urban-Facts.

Les acompañarán presentando ejemplos prácticos Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf; Axel Reinaud, cofundador y CEO de NetZero; Marilyn Bisso, VP Operations, regional general manager en Too Good to Go; Declan Rankin Jardin, cofundador de Alvéole, The Urban Beekeeping Company; Laëtitia Boucher, regional sustainability manager (Southern-Europe) en Interface Inc.; Lucas Carné, cofundador de 011h y cofundador de Privalia; y Tue Robi Jensen, business development manager en Kalundborg Symbiosis.

Moderarán las sesiones Miquel Molins, presidente de la Fundació EINA; Carlos Costa, senior advisor Banyan Global; Manuel Cirauqui, director de Eina Idea; Federica Massa Saluzzo, directora académica del Máster en Sostenibilidad e Innovación Empresarial de EADA; Pilar Cortada, fundadora de EINA Obra; Ignacio Marcos, senior partner de McKinsey & Company; Javier Nieto Cubero, coordinador del Postgrado en Procesos de Diseño para Emprendeduría e Innovación de EINA; Koke Pursals, presidente del Patronato de EADA; Pau de Solá-Morales, director de EINA; y Maite Barrera, miembro de la Comisión Ejecutiva de Barcelona Global.

Dado el propósito de impulsar la sostenibilidad, los webinars son gratuitos y con plazas limitadas. Las inscripciones, ya abiertas, pueden realizarse a través de este link: https://einaobra.org/makingnext.