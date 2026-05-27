Corporate y M&A.- (AMP) AkzoNobel se dispara un 20% tras rechazar una oferta de Nippon Paint y Sherwin-Williams

Archivo - FILED - 24 October 2017, Saxony-Anhalt, Bitterfeld-Wolfen: A general view of the logo of Akzo Nobel on athe facade of an office. Dutch paints and chemicals maker Akzo Nobel reported higher profits for the fourth quarter on Wednesday. Photo: Klau - Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La acciones de AkzoNobel, especializada en pinturas y productos químicos refinados, han despedido la sesión del miércoles con una subida del 19,54%, después de que la multinacional holandesa haya rechazado una propuesta de adquisición por parte de Nippon Paint Holdings y The Sherwin-Williams Company, alternativa al acuerdo de fusión alcanzado el pasado mes de noviembre con la estadounidense Axalta.

Según ha desvelado la compañía neerlandesa, la oferta de Nippon Paint y Sherwin-Williams, recibida el pasado 29 de abril, contemplaba el pago en efectivo de 73 euros por cada una de las acciones emitidas y en circulación de AkzoNobel, lo que valoraría las empresa en unos 12.500 millones de euros.

Asimismo, la multinacional neerlandesa indicó que dicha proposición se produjo tras el rechazo el pasado 22 de abril de una propuesta inicial que fue presentada el 16 de abril.

Según los términos de la propuesta, Nippon Paint lanzaría una oferta pública en efectivo por AkzoNobel y, una vez completada la transacción, conservaría los negocios de Pinturas Decorativas y Recubrimientos Industriales de AkzoNobel, mientras que los negocios de Recubrimientos Automotrices y Especiales, Recubrimientos Marinos y Protectores y Recubrimientos en Polvo de AkzoNobel se venderían por separado a Sherwin-Williams.

El consejo de administración y el consejo de supervisión revisaron y analizaron cuidadosamente la propuesta, junto con sus respectivos asesores financieros y legales, y concluyeron que "no reunía los requisitos, ni era razonable esperar que los requiriera", para ser considerada una 'propuesta superior', según se define en el acuerdo de fusión entre AkzoNobel y Axalta.

En particular, los órganos de gobierno de AkzoNobel consideraron que el precio indicativo de la oferta no reflejaba adecuadamente el valor de la empresa ni sus perspectivas a largo plazo, teniendo en cuenta los beneficios de la fusión recomendada con Axalta, además de no ofrecer suficiente certeza en cuanto a las autorizaciones regulatorias y la separación de los negocios entre Nippon Paint y Sherwin-Williams.

De tal modo, ambos consejos de AkzoNobel siguen recomendando unánimemente la fusión entre iguales entre la neerlandesa y Axalta, considerando la sólida justificación estratégica y los beneficios de la misma.

En noviembre de 2025, AkzoNobel y su competidora estadounidense Axalta Coating Systems anunciaron un acuerdo para fusionarse mediante un intercambio de acciones entre iguales, creando así una empresa con un valor empresarial de aproximadamente 25.000 millones de dólares (21.490 millones de euros).

De este modo, ambas empresas culminarían en una segunda tentativa una fusión que ya habían esbozado en 2017, pero que entonces no se materializó ante la falta de acuerdo en las condiciones de la transacción.

Según los términos del acuerdo, aprobado por unanimidad por el consejo de supervisión y el consejo de administración de AkzoNobel, así como por el consejo de administración de Axalta, los accionistas de Axalta recibirán 0,6539 acciones de AkzoNobel por cada acción ordinaria de la empresa que posean.

Al cierre de la operación, esperado entre finales de 2026 y principios de 2027 y sujeto a la autorización para que las acciones de la empresa resultante coticen en la Bolsa de Nueva York, los accionistas de AkzoNobel poseerán el 55% y los de Axalta el 45% de la compañía fusionada.

UNIFICAR LA MARCA 'DULUX'.

Tras conocer el rechazo del consejo de AkzoNobel a su proposición Nippon Paint Group y Sherwin-Williams han indicado que están considerando sus próximos pasos, si los hubiera, recordando que su propuesta tiene en cuenta los intereses de todos los grupos de interés de AkzoNobel.

"Nippon Paint Group y Sherwin-Williams han evaluado y tenido en cuenta los intereses de todos los grupos de interés de AkzoNobel y creen firmemente que las propuestas conjuntas ofrecen importantes beneficios estratégicos para los negocios de AkzoNobel", sostienen.

En este sentido, las dos empresas consideran que las combinaciones planteadas a la neerlandesa proporcionarían a los negocios de AkzoNobel una clara propiedad estratégica con socios comerciales sostenibles y exitosos, respetando plenamente la herencia, la identidad y los negocios de AkzoNobel.

En el caso de Nippon Paint Group, la posible adquisición del negocio de pintura decorativa de AkzoNobel fortalecería aún más su cartera en este segmento, incluyendo la reunificación de la marca 'Dulux' a nivel global, al tiempo que aceleraría el crecimiento internacional en mercados clave.

Para Sherwin-Williams, la potencial adquisición del negocio de recubrimientos de AkzoNobel complementaría su cartera actual y mejoraría su posición en ciertos segmentos específicos de recubrimientos premium donde actualmente tiene una presencia limitada.