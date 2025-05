(AMP) Illa asegura que el Govern no es espectador de la OPA al Sabadell: "Hago más de lo que digo"

Afirma que seguirá defendiendo los intereses de Cataluña, del tejido empresarial y de los ciudadanos

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que el Govern no es un mero espectador de la OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell, sino que es un actor: "Hago cosas. Hago más de lo que digo, pero hago", ha sostenido durante la sesión de control al Govern en el Parlament.

En respuesta a las preguntas de ERC, Comuns y CUP sobre esta cuestión, ha celebrado que el Gobierno haya abierto un periodo de consulta pública sobre la operación, y ha valorado que "puede haber razones distintas a las de la competencia" para frenar la OPA.

Ha defendido la actuación del Govern y la defensa de los intereses de Cataluña, pero ha admitido que su ejecutivo "tiene el margen de decisión que tiene" y que defenderá con contundencia su posición sin saltarse el marco legal.

INCIDENCIA EN LA DECISIÓN

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha calificado de mala noticia el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y le ha exigido incidencia en una decisión que, ha afirmado, "está también en sus manos, o en la de sus compañeros en el Consejo de Ministros".

"El Govern de Cataluña está defendiendo y seguirá defendiendo los intereses de Cataluña, del tejido empresarial y de los ciudadanos de Cataluña", ha respondido el presidente.

COMISIÓN BILATERAL

Por su parte, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido un posicionamiento contundente y claro a Illa, y que convoque una reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat para trasladar formalmente la oposición del Govern a la OPA: "Que el gobierno catalán sea un actor y no un espectador".

Illa no ha considerado necesario convocar la comisión para hacer llegar la opinión del Govern, que cree que es conocida y que se ha trasladado desde el primer día que se anunció la OPA, a la vez que ha celebrado se hayan "recuperado posiciones" con el retorno de la sede social del banco a Cataluña.

BANCA CATALANA

Desde la CUP, la diputada Laure Vega ha preguntado a Illa qué intereses de Cataluña se defienden exactamente, y ha calificado de absurdo plantear la OPA en clave de menos o más soberanía catalana: "Banc Sabadell no es una banca catalana, igual que Repsol no es una empresa española. El capital financiero no tiene patria", ha argumentado.

Illa ha defendido que el Sabadell ha generado una posición "especialmente fuerte" en el acompañamiento a pymes y que, en momentos de dificultad para financiarse, ha sido necesario, y aunque ha coincidido en que el capital no tiene patria, en sus palabras, ha sostenido que es una entidad enraizada en Cataluña y con una dirección catalana.

MOSSOS D'ESQUADRA

Los líderes de Vox y Aliança Catalana, Ignacio Garriga y Sílvia Orriols, han preguntado a Illa por las agresiones que 6 agentes de los Mossos d'Esquadra sufrieron en Lleida, y le han acusado de promover políticas migratorias fallidas, en el caso de Garriga, y de convertir a los Mossos "en meros agentes cívicos sin capacidad, sin autoridad y sin seguridad jurídica", en el caso de Orriols.

Illa ha contestado que el Govern da todo el apoyo y recursos a la policía catalana, y que en Cataluña quien delinque lo paga: "Los que incumplen la ley, los hay altos y bajos, de derechas y de izquierdas, rubios y morenos, nacidos aquí y nacidos fuera. Y todos pasarán por el aro de la legislación. Todos", ha asegurado.

A la pregunta del líder PP en Cataluña, Alejandro Fernández, sobre un supuesto veto a un acto académico en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Illa ha rechazado responder sobre una decisión que no es suya ni del Govern, ha dicho, y ha instado a que, si se han recibido amenazas por ello, se denuncien: "Le puedo indicar varias comisarías dónde ir a interponer una denuncia. Y se actuará".

"SENTIMIENTO EUROPEÍSTA"

Finalmente, tras la pregunta del presidente del grupo del PSC, Ferran Pedret, sobre el Día de Europa y las intenciones del Govern para contribuir a una Unión Europea más federal, democrática y social, Illa ha destacado el "sentimiento europeísta" de Cataluña.

"Debemos acompañar este proceso porque estoy convencido de que esta es la solución, más Europa", ha defendido, a la vez que ha subrayado las reuniones que ha mantenido esta semana en el Palau de la Generalitat con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.