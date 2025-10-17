Corporate y M&A.- (AMP) Torres descarta dimitir como presidente de BBVA tras fracasar la OPA sobre Banco Sabadell

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, durante una entrevista para Europa Press, en el edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). Torres Vila, ingeniero eléctrico, licenciado en Administración de Empresas p - Alberto Ortega - Europa Press

El banco analizará qué hacer con el recurso ante el Supremo tras fracasar la OPA

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha descartado presentar su dimisión después de que la oferta pública de adquisición (OPA) de la entidad sobre Banco Sabadell haya fracasado al alcanzar solamente un 25,5% de aceptaciones.

En una rueda de prensa, Torres ha afirmado, como en otras ocasiones, que su continuidad al frente del banco no dependía "para nada" del resultado de este proceso.

"Nuestra labor, la del consejo, la mía como presidente, la de Onur como consejero delegado, es intentar aquellas cosas que tienen sentido. Eso es lo que hemos hecho", ha enfatizado el presidente de BBVA.

"Es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser. Pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir", ha afirmado Torres, tras indicar que la operación "hubiera sido fantástica".

La OPA se formulaba sobre todo el capital de Banco Sabadell, aunque su eficacia estaba condicionada a obtener al menos la mitad de las acciones con derecho a voto de la entidad catalana, es decir, excluyendo autocartera.

Finalmente, y tras 17 meses desde su anuncio, BBVA no ha conseguido alcanzar el 50% de aceptación. Tampoco el 30% que le abría la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y lanzar una segunda OPA en efectivo por el capital que no controlase.

En total, ha sido aceptada por 1,27 millones de acciones que representan un total del 25,33% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la sociedad afectada, y un 25,47% de los derechos a voto de Sabadell, calculado este último porcentaje excluyendo la autocartera de Banco de Sabadell.

Ante esta situación, el banco está analizando qué hacer con el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo respecto a las condiciones que impuso el Gobierno para aprobar la OPA. Torres se ha limitado a indicar que es "pronto" y que el banco analizará qué curso de acción tomará.

La entidad financiera decidió recurrir el pasado mes de agosto estas condiciones, que impuso el Gobierno en el mes de junio y que impedían de facto la fusión de ambas entidades durante tres años ampliables en dos más. En todo caso, BBVA siempre había defendido que la resolución de este recurso no iba a interferir en ningún momento con la OPA.