Cuerpo recalca que la CNMV es la que debe velar por que se cumplan las condiciones legales en la OPA de BBVA

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a la segunda jornada del ‘Foro de La Toja - Vínculo Atlántico’ 2025, en el Eurostars Gran Hotel La Toja, a 3 de octubre de 2025, en la Illa de la Toja, Pontevedra, Gali - Elena Fernández - Europa Press

Ante las denuncias que BBVA y Sabadell se han cruzado ante la CNMV por presuntas malas prácticas con los accionistas de Sabadell

A TOXA (O GROVE), 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recalcado este viernes que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la que debe "velar" por que se cumplan todas las condiciones establecidas por la legislación en lo relativo al canje de acciones en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, después de que ambas entidades se hayan denunciado mutuamente.

BBVA y Sabadell se han denunciado mutuamente ante la CNMV por presuntas malas prácticas con los accionistas de Sabadell que quieren o están interesados en acudir a la OPA de BBVA, según han confirmado fuentes del mercado a Europa Press.

Por un lado, BBVA ha denunciado malas prácticas generalizadas en la red de oficinas de Banco Sabadell que están dificultando el canje a los accionistas que desean acudir a la OPA.

Por su parte, Banco Sabadell también ha denunciado a BBVA por, supuestamente, dar información limitada a los accionistas interesados en acudir al canje, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

"A LA ESPERA DEL RESULTADO"

A su llegada al 'Foro La Toja', en declaraciones a los medios, Cuerpo ha recordado que en este caso a quien le corresponde "velar por que se den todas las condiciones establecidas" en la legislación española para que los accionistas puedan "tomar la decisión" es a la CNMV.

Dicho esto, ha esgrimido que el Gobierno respeta "la actuación tanto de CNMV, como de todas las partes involucradas y la decisión final de los accionistas". "Estamos a la espera de ver cuál es el resultado", ha zanjado.